牙齒被鋸平、尾巴遭剪斷！「打包哥」殘忍虐狗 數百人包圍抗議釀警民衝突
中國向來缺乏動保相關法規，重慶一名39歲李姓男子遭動保志工及多名送養人指控，長期假借「免費領養」名義取得幼犬、幼貓後施虐，甚至涉嫌販售虐殺影片牟利。事件曝光後，大批民眾連日聚集在李男居住社區外抗議，要求警方嚴查，然而網路上的影片顯示，現場隨後爆發衝突，好幾位聲援民眾遭帶離，使事件從動保爭議進一步擴大為執法爭議。
根據《極目新聞》、《香港01》報導，涉案李男為山東淄博人，居住於重慶江北區，過去曾因在山姆會員店反覆排隊領取試吃品，並以自備容器大量打包食物，與店員發生衝突而在網路爆紅，被稱為「山姆打包哥」。近日有動物義工指控，李男與其妻子長期在重慶本地寵物領養群與救助平台中，偽裝成愛心人士領養幼犬及奶貓，部分動物送養後失蹤或死亡。
導火線發生在6月4日當天，一名王姓貓義工將一隻白色幼犬無償送養給李男，期間李男聲稱想確認母狗體型，王女因此帶他進入倉庫查看留在現場的白色母狗。李男帶走幼犬後，王女下午返回倉庫時，卻發現狗媽媽竟然已經被活活打死。調閱監視器後發現，李男在帶走幼犬後曾折返倉庫，讓義工懷疑其涉有重嫌，於是把畫面上傳到社群求助，隨即被網友認出李男就是「山姆打包哥」。
王女擔心送養的小白狗也遭毒手，6月5日多名動物義工前往重慶大石壩派出所報案。不過義工指稱，警方初期處理態度消極，甚至將案件定性為「民事糾紛」，要求雙方自行協商，甚至聲稱「打狗殺狗不犯法」，要求群眾自行到法院提告，引發不滿。
6月6日凌晨，李男又被同社區住戶拍到疑似在自家陽台虐狗，但報警後仍未獲有效處理。6月7日，多名動保志工與網友前往李男居住的中海北濱華庭社區要求對質，並在樓道內發現一隻被棄置、奄奄一息的幼犬「冬冬」。經獸醫檢查發現，冬冬的牙慘遭遭鋸平、尾巴被剪斷，全身多處骨折，頭部浮腫，傷勢慘重；當天另有義工從李男手中救出兩隻來歷不明的黑色小狗，但最初送養的小白狗及其他狗至今都下落不明。
相關畫面與消息在網路快速延燒後，6月7日至8日間，大批民眾聚集在李男住所所在社區外抗議，一度有數百人通宵留守。現場有人攜帶寵物聲援，也有人高舉「謹防領養詐騙，抵制虐待動物行為」等標語，要求警方依法嚴懲涉案者，並呼籲中國加快推動動物保護相關立法。
在輿論壓力下，重慶市公安局江北分局大石壩派出所所長8日晚間回應，警方高度重視此案，目前已立案調查並依法處理，同時已對嫌疑人李某採取強制措施。不過，對於立案案由，警方稱目前主要涉及「高空拋物」及「故意損壞公共財物」，並表示這是在現有法律框架下，根據目前掌握線索能採取的處置；至於虐待動物及其他失蹤動物下落，仍需進一步核查並建立證據鏈。
6月9日，中海北濱華庭社區周邊出現大量警車與警力戒備。一名白衣男子在現場表示，會聽取民眾意見並推動動物相關立法，但稱「小區不是反應問題的地方」。隨後警方展開清場，現場爆發多起警民衝突。網路流傳影片顯示，有民眾遭壓制、拖曳或帶離，也有人受傷送醫，現場一度傳出「警察打人」等呼喊。
多名網友在社群平台轉發相關畫面，質疑警方未優先處理虐待動物指控，反而強勢驅離抗議民眾；也有人批評中國長期缺乏動物保護立法，導致類似虐待貓狗事件難以有效追責。隨著部分影片遭刪除或無法觀看，輿論也進一步質疑當局是否試圖壓制相關討論。
大石壩街道辦事處9日晚間發布通報表示，公安機關已對李某立案調查，將根據調查結果依法處理；李某家中的3隻小狗已送往愛心動物醫院及收容所救治、寄養，並呼籲民眾如掌握相關線索可向警方反映。
截至目前，案件仍在調查中。多名曾將犬隻送養給李男的送養人表示，核心訴求是找回仍可能存活的寵物，也希望李男若涉虐待動物，能受到法律制止與懲處。
此刻，重庆“山姆打包哥”虐狗事件现场仍聚集了大量的动保爱心人士。 https://t.co/UnbFwMUn6r pic.twitter.com/yxZWCrJNbN
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) June 9, 2026
Now, Chongqing police In order to protect a criminal who repeatedly kills dogs, he violently beats the masses
We need help！！！！！！ pic.twitter.com/ilUwpT7gh5
— echo (@fiyecho) June 9, 2026
Please, everyone in the world, pay attention to the animal abuse in China!
In China, killing cats and dogs is legal! We're furious but there's nothing we can do. The police even attack animal protection volunteers! #chongqing #animal #animalabuse pic.twitter.com/8NYD0j4c4i
— Sharon (@s00LfryuFBxaeks) June 9, 2026
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