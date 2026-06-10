牙齒被鋸平、尾巴遭剪斷！「打包哥」殘忍虐狗 數百人包圍抗議釀警民衝突

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重慶「山姆打包哥」遭控虐狗，數百動保人士聚集在他所居住的小區抗議，後續卻演變成警民衝突。翻攝自微博



中國向來缺乏動保相關法規，重慶一名39歲李姓男子遭動保志工及多名送養人指控，長期假借「免費領養」名義取得幼犬、幼貓後施虐，甚至涉嫌販售虐殺影片牟利。事件曝光後，大批民眾連日聚集在李男居住社區外抗議，要求警方嚴查，然而網路上的影片顯示，現場隨後爆發衝突，好幾位聲援民眾遭帶離，使事件從動保爭議進一步擴大為執法爭議。

根據《極目新聞》、《香港01》報導，涉案李男為山東淄博人，居住於重慶江北區，過去曾因在山姆會員店反覆排隊領取試吃品，並以自備容器大量打包食物，與店員發生衝突而在網路爆紅，被稱為「山姆打包哥」。近日有動物義工指控，李男與其妻子長期在重慶本地寵物領養群與救助平台中，偽裝成愛心人士領養幼犬及奶貓，部分動物送養後失蹤或死亡。

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導火線發生在6月4日當天，一名王姓貓義工將一隻白色幼犬無償送養給李男，期間李男聲稱想確認母狗體型，王女因此帶他進入倉庫查看留在現場的白色母狗。李男帶走幼犬後，王女下午返回倉庫時，卻發現狗媽媽竟然已經被活活打死。調閱監視器後發現，李男在帶走幼犬後曾折返倉庫，讓義工懷疑其涉有重嫌，於是把畫面上傳到社群求助，隨即被網友認出李男就是「山姆打包哥」。

王女擔心送養的小白狗也遭毒手，6月5日多名動物義工前往重慶大石壩派出所報案。不過義工指稱，警方初期處理態度消極，甚至將案件定性為「民事糾紛」，要求雙方自行協商，甚至聲稱「打狗殺狗不犯法」，要求群眾自行到法院提告，引發不滿。

幼犬「冬冬」慘遭「打包哥」鋸平牙齒、剪斷尾巴。翻攝自微博

6月6日凌晨，李男又被同社區住戶拍到疑似在自家陽台虐狗，但報警後仍未獲有效處理。6月7日，多名動保志工與網友前往李男居住的中海北濱華庭社區要求對質，並在樓道內發現一隻被棄置、奄奄一息的幼犬「冬冬」。經獸醫檢查發現，冬冬的牙慘遭遭鋸平、尾巴被剪斷，全身多處骨折，頭部浮腫，傷勢慘重；當天另有義工從李男手中救出兩隻來歷不明的黑色小狗，但最初送養的小白狗及其他狗至今都下落不明。

重慶「山姆打包哥」被拍到陽台上虐狗。翻攝自微博

相關畫面與消息在網路快速延燒後，6月7日至8日間，大批民眾聚集在李男住所所在社區外抗議，一度有數百人通宵留守。現場有人攜帶寵物聲援，也有人高舉「謹防領養詐騙，抵制虐待動物行為」等標語，要求警方依法嚴懲涉案者，並呼籲中國加快推動動物保護相關立法。

重慶「山姆打包哥」遭控虐狗，數百動保人士聚集在他所居住的小區抗議，後續卻演變成警民衝突。翻攝自微博

在輿論壓力下，重慶市公安局江北分局大石壩派出所所長8日晚間回應，警方高度重視此案，目前已立案調查並依法處理，同時已對嫌疑人李某採取強制措施。不過，對於立案案由，警方稱目前主要涉及「高空拋物」及「故意損壞公共財物」，並表示這是在現有法律框架下，根據目前掌握線索能採取的處置；至於虐待動物及其他失蹤動物下落，仍需進一步核查並建立證據鏈。

6月9日，中海北濱華庭社區周邊出現大量警車與警力戒備。一名白衣男子在現場表示，會聽取民眾意見並推動動物相關立法，但稱「小區不是反應問題的地方」。隨後警方展開清場，現場爆發多起警民衝突。網路流傳影片顯示，有民眾遭壓制、拖曳或帶離，也有人受傷送醫，現場一度傳出「警察打人」等呼喊。

重慶「山姆打包哥」遭控虐狗，數百動保人士聚集在他所居住的小區抗議，後續卻演變成警民衝突。翻攝自微博

多名網友在社群平台轉發相關畫面，質疑警方未優先處理虐待動物指控，反而強勢驅離抗議民眾；也有人批評中國長期缺乏動物保護立法，導致類似虐待貓狗事件難以有效追責。隨著部分影片遭刪除或無法觀看，輿論也進一步質疑當局是否試圖壓制相關討論。

重慶「山姆打包哥」遭控虐狗，數百動保人士聚集在他所居住的小區抗議，後續卻演變成警民衝突。翻攝自微博

大石壩街道辦事處9日晚間發布通報表示，公安機關已對李某立案調查，將根據調查結果依法處理；李某家中的3隻小狗已送往愛心動物醫院及收容所救治、寄養，並呼籲民眾如掌握相關線索可向警方反映。

截至目前，案件仍在調查中。多名曾將犬隻送養給李男的送養人表示，核心訴求是找回仍可能存活的寵物，也希望李男若涉虐待動物，能受到法律制止與懲處。

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