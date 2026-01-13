牙齒變長好醜？老闆娘壓力大狂磨牙 牙齦萎縮現大縫 醫教這招救

記者陳佳鈴／南投報導

老闆娘才50歲卻發現「牙齒變長了」，不僅牙齦明顯萎縮，牙縫也變得寬大難看，嚇得趕緊求醫。（圖／翻攝畫面）

台中一名50歲的餐飲業老闆娘，近期因生意壓力大導致內分泌失調，枕邊人更抱怨她每晚磨牙聲大如雷響。直到最近刷牙時，她赫然發現鏡中的自己「牙齒變長了」，不僅牙齦明顯萎縮，牙縫也變得寬大難看，嚇得趕緊求醫。亞洲大學附屬醫院牙科醫師楊晉瑜診斷後指出，這非單純的老化或牙周病，元兇竟是長期的「夜間磨牙」，若不矯正恐導致牙齒地基崩壞。

楊晉瑜醫師解釋，磨牙是牙齦萎縮的「隱形推手」。當上下排牙齒在無意識狀態下長時間緊咬、摩擦，牙周組織承受的壓力遠超過正常進食。這種異常咬合力會導致牙周韌帶受損、局部血液循環變差，進而引發慢性發炎。一旦齒槽骨無法承受壓力開始「吸收」，牙齦就會隨之退縮，導致牙根裸露、牙齒敏感，外觀上就會出現「牙齒變長」的恐怖錯覺。

為了搶救萎縮的牙齦，醫師建議患者配戴「軟式咬合板」，這能像緩衝墊一樣分散咬合壓力，避免牙齒直接硬碰硬，讓疲勞的牙周組織在睡眠中獲得喘息。此外，楊晉瑜也提出護牙4要點：「配戴咬合板：分散壓力，保護牙齒。」、「選對牙刷：改用軟毛牙刷，避免用力過猛二度傷害牙齦。」、「生活調整：減少咖啡因與酒精攝取，調適壓力改善睡眠。」、「手術治療：若萎縮嚴重，可考慮牙肉移植手術改善外觀。」

醫師呼籲，若發現牙齒磨耗異常或牙縫變大，應及早檢查，別讓壓力成為毀掉一口好牙的兇手。

