牙齦不明腫脹、吞嚥困難超過兩週不能拖！可能是口腔癌徵兆

牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動，有可能是罹患口腔癌，及早治療，5年存活率可達八成。（雙和醫院供圖）

你是否曾經牙齦紅腫、破洞或牙齒鬆動，卻以為只是牙周病而沒太在意？醫師提醒，如果牙齦腫塊超過兩週仍未消退，千萬別拖延就醫，因為可能是口腔癌的警訊。

年近六旬的陳先生，長期抽菸、喝酒並嚼食檳榔，平時忙於工作交際，對牙齦小腫脹並未太在意，直到右臉頰及右下牙齦腫塊持續超過兩週，甚至伴隨輕微麻木感，才前往醫院檢查。

雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱檢查後發現，陳先生的口腔內出現約3公分的白色疣狀腫塊，並在口腔黏膜及舌部看到白斑，經影像檢查與切片化驗後，確診為下顎牙齦癌第二期。

廣告 廣告

醫師指出，口腔癌早期症狀不明顯，常被誤認為牙周病，例如牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動或齒槽骨破壞。男性45歲以上、長期抽菸、喝酒及嚼檳榔族群屬高風險，一旦忽略初期警訊，可能錯過治療黃金期。

在治療上，陳先生選擇微創達文西機械手臂輔助手術，醫師從耳後髮際線進入，精準切除右側頸部淋巴結，避免傳統手術留下明顯項鍊疤痕。術後追蹤顯示，陳先生傷口恢復良好，吞嚥與咀嚼功能正常，外觀幾乎與一般人無異，且癌症尚未復發。

醫師再次提醒，口腔癌第一、二期，5年存活率可達八成以上，但若延誤至第三、四期，存活率僅三到四成。民眾若發現牙齦或口腔出現兩週以上不明腫塊、潰瘍、麻木或咀嚼、吞嚥異常，應立即就醫檢查。及早發現、及早治療，不僅能保障健康，也能減少對外貌與生活的影響。



回到原文

更多鏡報報導

高尿酸不痛才危險！痛風沒發作，腎功能卻可能偷偷衰退

男生居然也有更年期？泌尿科醫師列7大症狀，你中了幾個？

下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆