牙齦健康影響長壽？研究提醒定期檢查仍是關鍵
關於是否應該使用牙線的討論一直存在爭議，一項最新研究再次引起關注。研究指出，牙齦疾病可能與女性早逝風險增加有關，但並未證明因果關係。
據《健康日報》報導，研究團隊分析了超過 57,000 名年齡至少 55 歲的女性，追蹤七年期間，其中 3,800 多人死亡，其中 3,589 人死於心臟病。結果顯示，牙齦疾病與任何原因的死亡風險增加約 12%，而牙齦健康狀況不佳、牙齒缺失或看牙醫次數少的女性，因各種原因死亡的可能性高出 17%。
不過，研究負責人強調，這項研究僅顯示相關性，並未證明牙齦疾病會直接導致心臟病或死亡。紐約市勒諾克斯山醫院副主任雷切爾·邦德博士指出，「牙齒問題增加並不等於必然患上心臟病，研究的目的是提醒注意牙齦健康。」
此外，牙科專家表示，定期檢查和適當治療牙齦炎對延緩牙周病進程非常重要。布法羅大學牙周病學系主任塞巴斯蒂安·西安西奧博士指出，「牙齦炎若不控制，可能演變為牙周炎並導致骨質流失，因此及早治療可延緩進程。」
根據美國牙周病學會統計，約有 47% 的美國人患有不同程度的牙齦疾病。專家建議，雖然牙線使用的效果研究有限，但維持良好的口腔衛生與定期牙科檢查仍是保障牙齦健康的關鍵。
（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
