牙齦感染「恐侵入心臟」！醫揭每天1習慣護心 還防糖尿病、癌症
記者蔣季容／台北報導
用牙線清潔牙齒，竟然可以保護心臟！腎臟科醫師江守山表示，牙齒健康狀況不佳，是導致心律不整或心房顫動的原因之一。研究也指出，在心肌、心臟瓣膜甚至脂肪動脈斑塊中發現口腔細菌的DNA，該細菌可能引發阿茲海默症、糖尿病及癌症。
江守山在臉書指出，如果正遭受心悸或心律不整的困擾，建議開始使用牙線。牙齦健康狀況不佳即牙齦炎或牙周炎，由牙齦卟啉單胞菌引起，看似不太可能，但也是導致心律不整或心房顫動（AFib）的原因之一。
江守山說明，當牙齦感染出血時，身體的發炎反應並不總是局限於口腔。相反，它們會進入血液循環，侵入心臟，破壞心臟結構並干擾電訊號。研究人員早已注意到牙齦疾病與心臟健康之間的關聯，大約30%的心房顫動患者同時患有牙周炎，這是一種牙齦疾病。
研究人員也在心肌、心臟瓣膜甚至脂肪動脈斑塊中發現了口腔細菌的DNA，尤其是牙齦卟啉單胞菌（一種與牙齦健康狀況不佳密切相關的細菌）。它也可能引發其他與發炎相關的慢性疾病，例如阿茲海默症、糖尿病和某些癌症。這種細菌已在大腦、肝臟和胎盤中被檢測到。
江守山提到，儘管研究人員發現這種關聯，但他們一直無法追蹤實際發生的過程。為了探討其中的奧秘，日本廣島大學的研究團隊用這種細菌感染了一組小鼠，發現18週後，感染小鼠出現心律不整的機率是未感染小鼠的6倍。這種細菌也已侵入心臟。研究人員也觀察68名接受過手術的心房顫動患者的左心房組織，發現其中也存在這種細菌，而且在患有嚴重牙齦疾病的患者中含量更高。
江守山強調，儘管飲食和運動一直被認為是預防心臟病的最佳方法，但研究人員表示，每天刷牙、使用牙線以及定期進行牙科檢查同樣至關重要。
