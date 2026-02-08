牙齦流血別再當「火氣大」！醫揭牙周病是「全身發炎源頭」：糖尿病、失智症都可能有關





在台灣，「牙周病」幾乎是每個成年人都難以迴避的健康課題。臨床觀察發現，40歲以上族群牙周問題相當普遍，許多人早已有牙齦發炎卻渾然不覺。

由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到中華牙醫學會理事長、中山醫學大學副校長張育超，深入分享牙周病對全身健康的影響。

張育超說，牙齦流血並非單純「火氣大」，而是牙周組織正在受損的警訊。若長期忽略，不僅牙齒可能鬆動脫落，慢性發炎還可能透過血液循環波及心血管與代謝系統等多個器官。

牙周病從牙齦炎開始 最後會傷到骨頭

牙周病並非突然出現，而是從牙齦發炎一步步惡化。初期的牙齦炎會出現紅腫與刷牙流血，若未妥善處理，發炎會一路往下破壞齒槽骨，導致牙齒支撐力變差、逐漸鬆動。

張育超指出，牙周病的核心問題在於口腔細菌失衡與長期發炎。

「口腔裡面有近千種細菌，不可能被完全消滅」，治療重點是控制菌相與發炎反應，而不是期待一次治療就能完全根除。



牙周病的發生與年齡也有關聯

臨床上發現，40歲以上是牙周病的主要好發族群，隨著年紀增長，牙齦組織修復能力下降、齒槽骨也較容易流失，只要清潔稍有疏忽，發炎就更容易持續惡化。

相較之下，年輕族群雖然也可能有牙齦炎，但更常見的口腔問題仍以蛀牙為主。這也讓許多中壯年族群在沒有明顯疼痛的情況下，牙周病悄悄進展而不自知。

這些身體變化 都是牙周病在提醒你

很多人直到牙齒搖晃才就醫，其實身體早就給過警告。

張育超直言：「刷牙流血大概是一個最常見一個警告的訊號。」

常見的牙周病警訊包括：

● 刷牙或咬東西時牙齦流血 ● 牙齦浮腫、痠軟，覺得牙齒「沒力」 ● 口氣變重 ● 牙齒看起來變長（牙齦萎縮） ● 牙齒開始出現鬆動感

此外，熬夜、壓力大會讓免疫力下降，牙周更容易惡化；抽菸則會掩蓋流血症狀，卻加速齒槽骨破壞，是牙周病的重要危險因子。

牙周發炎會「傳出去」 糖尿病與失智都受影響

現代研究已證實，牙周病屬於慢性發炎疾病，影響不只停留在口腔。張育超說明：「牙周病跟糖尿病兩者之間的關係是具有互動的。」 當牙周發炎被控制後，「血糖值也會相對是穩定的」，代表牙齦健康與血糖控制彼此牽動。

更值得注意的是失智症的關聯性，張育超提到「有牙周病的病人，他罹患阿茲海默症的風險是比沒有牙周病的病人來得高。」研究也發現某些牙周致病菌可能參與大腦發炎反應。

除了糖尿病與失智症，牙周慢性發炎也與心血管疾病、肥胖、脂肪肝等問題密切相關，顯示口腔其實是全身健康的重要防線。

牙齒清潔做對，比買漱口水更重要

在預防上，張育超強調一定要靠「機械清潔」，也就是刷牙與牙線，而不是只依賴化學殺菌。

張育超比喻「牙齒就像磁磚一樣，磁磚縫裡的垢用強力水柱去沖，還是可以頑強的黏在上面。這時候我們用刷子去刷，它就很容易被去除。」

日常清潔的關鍵包括：

● 改良式貝氏刷牙法：刷毛45度角放在牙齦與牙齒交界，小範圍來回震動清潔，再刷向咬合面 ● 牙線每天使用：牙刷刷不到牙縫，牙線才能清除藏在牙縫的菌斑與食物殘渣

至於漱口水與沖牙器，醫師表示都只是輔助，無法取代牙刷與牙線。長期使用強效殺菌漱口水，反而可能破壞口腔菌相平衡。

定期洗牙是基本功 但牙周病屬慢性病

健保提供每半年一次洗牙，是預防牙周惡化最基本也最重要的方式。張育超提醒民眾務必善用這項資源，「預防很多牙齒疾病的一個根本就是把它徹底的做清潔。」

若已經形成牙周病，則需進行深層牙根刮除，清理牙周口袋內的細菌與牙結石，讓牙齦重新貼合牙根，嚴重時甚至需要牙周手術或補骨治療。

不過，由於口腔細菌無法完全清除，牙周病屬於可控制但難以根治的慢性疾病，後續的自我清潔與定期回診追蹤非常重要。

植牙也會發炎 牙科已進入專科合作時代

很多人以為植牙後就一勞永逸，但其實若清潔不佳，同樣可能發生「植牙周圍炎」，造成骨頭流失。

隨著牙科醫療進步，目前已細分為多個專科，張育超建議，遇到複雜口腔問題時，可透過不同專科醫師合作評估，獲得更完整且精準的治療。

牙周病最可怕的地方，在於它常常「不太痛」，卻在無聲中慢慢破壞牙齒與全身健康。

每天認真刷牙、使用牙線，加上規律洗牙與早期治療，這些看似簡單的小習慣，正是守住全身健康最關鍵的第一道防線。

《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。 每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。





