牙齦紅腫可能不只是牙周病 逾2週未癒當心牙齦癌警訊





【NOW健康 吳思奕／新北報導】年近6旬的陳男，因工作性質經常需要交際應酬，長期一直有抽菸、喝酒以及嚼食檳榔的習慣。今年初他發現右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹的情形且超過2周仍未改善，於是前往醫院就診。檢查後發現其口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，同時口腔黏膜及舌部亦可見白斑，研判為口腔癌前病變的明顯警訊，醫師建議應立即接受治療，並定期追蹤以防病情惡化。



下顎牙齦癌第2期 預防性切除頸部淋巴結防轉移



收治這名個案的臺北醫學大學部立雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱表示，經影像檢查及切片化驗後，確診個案罹患下顎牙齦癌第2期。雖癌細胞尚未擴散至頸部淋巴結，但僅切除下顎骨腫瘤部位仍不夠，需進一步切除部分右側頸部淋巴結來避免癌細胞轉移及進行病理確認。考量到傳統的開放性頸部淋巴廓清術容易在頸部留下如戴項鍊般明顯的手術疤痕，影響外觀，在與個案溝通後，最終決定以達文西機械手臂輔助，從耳後髮際線處下刀去除右側頸部淋巴結。



皮下通道微創 達文西手術兼顧美觀與快速復原



邵孔昱進一步說明，手術過程為自耳後切開皮膚，藉由這條「皮下通道」讓靈巧的機械手臂器械往頸部延伸，並搭配高解析度3D立體影像，能清楚地鑑別神經、腺體及錯綜複雜的血管，精準切除淋巴結，減少對周圍組織的傷害。與傳統手術相比，除了無明顯疤痕、不影響外貌之外，術後傷口也恢復較快。日前個案於回診追蹤時，可見其傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，外貌上與一般人無異，且無癌症復發的跡象，逐漸回歸日常生活。

▲左側紅圈為口腔癌病灶位置，經手術治療後，個案的口腔內沒有出現復發跡象，口腔功能也幾乎未受到影響。（圖／雙和醫院提供）



下顎牙齦癌症狀易與牙周病混淆 菸酒檳榔為主要危險因子



下顎牙齦癌是口腔癌的一種類型，菸、酒及檳榔是主要的危險因子。其初期症狀主要為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病而延誤救一。上述個案一開始也以為是牙齒問題，於是前往牙科診所就醫，直到檢查發現腫塊異常，才進一步轉診接受專科治療。口腔癌好發於45歲以上族群，且以男性居多。由於初期症狀不明顯，疼痛感輕微，對說話與進食影響有限，患者往往不易察覺，因此容易錯失早期診斷與治療的關鍵時機。



最後，邵孔昱也提醒，民眾若發現口腔中有出現超過2週未癒合的潰瘍及不明原因的腫塊，或在吞嚥、咀嚼上有出現「卡卡」的情形，亦或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助。口腔癌早期（第1、2期）治療的5年存活率可達8成以上，治癒率極高；但若延誤至晚期（第3、4期），5年存活率則大幅下降至3至4成之間，千萬不可輕忽。



