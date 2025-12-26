牙齦紅腫可能不只是牙周病 逾2週未癒當心牙齦癌警訊
【NOW健康 吳思奕／新北報導】年近6旬的陳男，因工作性質經常需要交際應酬，長期一直有抽菸、喝酒以及嚼食檳榔的習慣。今年初他發現右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹的情形且超過2周仍未改善，於是前往醫院就診。檢查後發現其口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，同時口腔黏膜及舌部亦可見白斑，研判為口腔癌前病變的明顯警訊，醫師建議應立即接受治療，並定期追蹤以防病情惡化。
下顎牙齦癌第2期 預防性切除頸部淋巴結防轉移
收治這名個案的臺北醫學大學部立雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱表示，經影像檢查及切片化驗後，確診個案罹患下顎牙齦癌第2期。雖癌細胞尚未擴散至頸部淋巴結，但僅切除下顎骨腫瘤部位仍不夠，需進一步切除部分右側頸部淋巴結來避免癌細胞轉移及進行病理確認。考量到傳統的開放性頸部淋巴廓清術容易在頸部留下如戴項鍊般明顯的手術疤痕，影響外觀，在與個案溝通後，最終決定以達文西機械手臂輔助，從耳後髮際線處下刀去除右側頸部淋巴結。
皮下通道微創 達文西手術兼顧美觀與快速復原
邵孔昱進一步說明，手術過程為自耳後切開皮膚，藉由這條「皮下通道」讓靈巧的機械手臂器械往頸部延伸，並搭配高解析度3D立體影像，能清楚地鑑別神經、腺體及錯綜複雜的血管，精準切除淋巴結，減少對周圍組織的傷害。與傳統手術相比，除了無明顯疤痕、不影響外貌之外，術後傷口也恢復較快。日前個案於回診追蹤時，可見其傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，外貌上與一般人無異，且無癌症復發的跡象，逐漸回歸日常生活。
▲左側紅圈為口腔癌病灶位置，經手術治療後，個案的口腔內沒有出現復發跡象，口腔功能也幾乎未受到影響。（圖／雙和醫院提供）
下顎牙齦癌症狀易與牙周病混淆 菸酒檳榔為主要危險因子
下顎牙齦癌是口腔癌的一種類型，菸、酒及檳榔是主要的危險因子。其初期症狀主要為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病而延誤救一。上述個案一開始也以為是牙齒問題，於是前往牙科診所就醫，直到檢查發現腫塊異常，才進一步轉診接受專科治療。口腔癌好發於45歲以上族群，且以男性居多。由於初期症狀不明顯，疼痛感輕微，對說話與進食影響有限，患者往往不易察覺，因此容易錯失早期診斷與治療的關鍵時機。
最後，邵孔昱也提醒，民眾若發現口腔中有出現超過2週未癒合的潰瘍及不明原因的腫塊，或在吞嚥、咀嚼上有出現「卡卡」的情形，亦或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助。口腔癌早期（第1、2期）治療的5年存活率可達8成以上，治癒率極高；但若延誤至晚期（第3、4期），5年存活率則大幅下降至3至4成之間，千萬不可輕忽。
# 首圖來源／雙和醫院
更多NOW健康報導
▸冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則
▸早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 12 小時前 ・ 5
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 4
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 2 天前 ・ 15
59歲女星罹癌「暴瘦15kg」 醫：恐是長期急著吃泡麵釀禍！
59歲女星許允禎（허윤정）是韓國80年代知名的玉女演員，曾榮獲百想藝術大賞、MBC演技大賞。她24日上節目時透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，切除了24公分的食道，讓全場震驚，還說當時就算吃喜歡的食物也猶如嚼蠟，幾個月內就暴瘦15公斤。回顧過去的飲食習慣，猜測是長期一口氣吃掉熱騰騰的泡麵導致生病。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
40歲女手臂壯一圈！醫驚：不是二頭肌
[NOWnews今日新聞]一名40歲的女性近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出「二頭肌」，尺寸比右手大上一圈，「宛如大力水手」，連穿長袖衣服...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 1 天前 ・ 11
不菸不酒也中風！中年男「這款飲料」每天喝8罐…血壓飆破254嚇壞醫師
英國諾丁漢（Nottingham）一名年約50多歲的男子，平時不抽菸、不喝酒，身體狀況一向良好，未料某天卻因突發腦中風緊急送醫，即使住院接受治療後中風症狀已有緩解，但血壓還是遲遲未降，進一步追查後，才發現竟是男子每天大量飲用含高咖啡因的能量飲料所致！鏡報 ・ 1 天前 ・ 7
小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
肚子怎麼瘦都瘦不下來，難道真的是基因的錯？不少人為腹部脂肪苦惱，其實問題不只在吃太多，而是吃得不對。醫師指出，與其天天節食，不如聰明安排「高、中、低碳日」的碳水循環，才能破解小腹脂肪卡關的困境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
「這4類食物」吃多恐害便祕、代謝變慢！專家示警 蛋、咖啡都上榜
腸道一旦長期處於疲勞狀態，不只容易出現排便不順等腸道問題，對整體健康與外在狀態也可能造成連鎖影響。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，腸道不只是消化器官，更與免疫、代謝與肌膚狀況密切相關。若飲食選擇不當，可能讓腸道長期承受過多負擔，導致所謂的「腸道疲勞」。 腸道疲勞的影響 不只在腸道 研究指出，人體約有 7 成的免疫細胞集中於腸道。當腸道長期處於疲勞或菌相失衡狀態時，可能出現以下影響： •免疫力下降，容易感到身體不適•消化與吸收效率降低，代謝運作變得遲緩•排便不順，腸內產生的代謝廢物增加 當腸道環境失衡、排泄不順時，腸內不利菌可能產生對身體不友善的物質，這些物質經由血液循環，可能反映在肌膚狀況上，形成膚況不穩、暗沉等困擾。 這4類食物 吃多容易讓腸道「過勞」 腸道疲勞的形成，與作息、運動量有關，但每天的飲食內容更是關鍵因素。以下食物若長期大量攝取，容易增加腸道負擔，建議留意份量與料理方式。 1、五花肉、培根等高脂肉品五花肉與培根屬於脂肪含量偏高的肉類，若攝取過多，容易影響腸道菌相平衡，增加腸道消化壓力。▲調整建議：•改以汆燙、涮肉方式去除多餘油脂•使用不沾鍋減少額外用油•優常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。 更年期常見的不適有哪些？ 更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。 有助支持更年期健康的3種魚類 1、秋刀魚秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。•有助於情緒穩定與精神調節•可促進血液循環，支持身體溫度調節更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
泡麵控注意！醫揭「糊化地雷」：煮太久如喝糖水 三招守住腎臟健康
泡麵因其快速、便利與多樣的風味，被視為台灣人的「國民美食」。然而，這項便利美食若食用方式不當，恐成為健康隱形殺手。腎臟科名醫洪永祥特別示警，許多人煮泡麵時習慣追求「軟爛口感」，卻不知這會加速澱粉糊化，讓血糖飆升速度宛如直接「喝糖水」；此外，若將泡麵當作深夜消遣，更可能讓腎臟在修復期超載負荷。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2
不是蘋果！營養師點名「超級食物」抗老又穩血糖 3族群要小心
藍莓因為富有強大抗氧化物質，被譽為「超級食物」，營養師指出，藍莓營養價值高，對於現代人常見的用眼過度、壓力大與慢性疾病風險，都具有正面幫助，建議民眾可將藍莓納入日常飲食中，作為穩定補充營養的健康水果選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
昔鉛中毒腦損40%！前台中議長張宏年逝 醫揭3類食物排鉛毒
前台中市議長張宏年驚傳辭世，享壽73歲。據了解，張宏年之子張彥彤12/16清晨向警方報案表示，早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，身體冰冷，已無生命跡象。張宏年2020年揭發盛唐中醫鉛中毒事件健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
小學扭傷腳踝埋禍根！30歲男「全身歪斜」痛到難行走
一名30多歲男性近年來飽受右背延伸至右小腿後側半身疼痛之苦，嚴重時連走路都有困難，經問診後發現，患者小學時曾扭傷右腳踝，雖然當時傷勢痊癒，卻造成胸椎向右、腰椎到骨盆整個人向左偏移，出現長短腳現象。中天新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 1
5年來只吃垃圾食物！16歲印度少女腸道感染「抽出7公升積液」心臟衰竭亡
印度北方邦一名16歲女高中生，因長年喜愛吃速食，導致腸道嚴重受損、感染，22日上午因併發心臟衰竭身亡。德里全印醫學科學研究所（AIIMS）的醫師認為，女高中生不健康的飲食習慣導致腸道沾黏，進而損害消化系統，導致傷寒、結核病等併發症，最終因心臟驟停喪命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 1
澱粉別亂戒！研究：中年吃「這碳水」健康長壽機率增近4成
近年來，「低碳飲食」或「生酮飲食」蔚為風潮，許多人為了減重對碳水化合物避之唯恐不及。然而，一項發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌網絡開放版》（JAMA Network Open）的最新研究指出，並非所有碳水化合物都是壞東西。事實上，中年時期若能攝取足夠的「優質碳水化合物」，不僅能延緩衰老，更能顯著提自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
蘋果籽上榜! 10大食物含毒素 醫示警別吃「最推崇奇異果」
「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」美國網紅醫師麥可醫師（Doctor Mike）在YouTube頻道發出警告，呼籲民眾停止食用特定食物，強調這些食材若處理不當，不僅會讓人生病，甚至可能致命。他提醒，千萬不要因為沒有食用過，又不懂得如何去除毒素，就任意吃下肚。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
"肌少症"年輕化 50歲就要勤保養
肌少症相信大家都很熟悉，不過別以為它 是年長者才會得到的症狀，據專家調查，肌少症有越來越年輕的趨勢，而針對亞洲人的部分，亞洲肌少症小組 也將篩檢年齡的建議，從65歲下修到50歲，希望中壯年民眾可以...大愛電視 ・ 15 小時前 ・ 發起對話