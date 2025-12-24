牙齦腫逾2週 男口腔癌2期

醫師邵孔昱說明口腔癌治療計畫。

（雙和醫院提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

年近6旬的陳姓男子長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔，右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹且超過2週仍未癒合，經影像檢查及切片化驗確診罹患下顎牙齦癌第2期。以達文西機械手臂輔助從耳後髮際線處下刀去除右側頸部淋巴結，術後傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，且癌症無復發跡象，外貌上與一般人無異。

台北醫學大學部立雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱表示，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，菸、酒及檳榔是主要的危險因子，初期症狀為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病。

廣告 廣告

他表示，口腔癌好發於45歲以上，一般以男性居多，初期症狀及疼痛感並不明顯，且對說話、飲食不會造成太大影響，因此較難發現，容易錯過早期治療的黃金時機。

邵孔昱提醒，口腔中如果出現超過2週未癒合的潰瘍及不明原因的腫塊，或在吞嚥、咀嚼上出現卡卡的情況，或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等情況，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助。口腔癌早期（第1、2期）治療的5年存活率可達8成以上，治癒率極高；但若延誤至晚期（第3、4期），5年存活率則大幅下降至3～4成之間，千萬別疏忽。