牛仔褲不再是LKK！靠Z世代越罵越賺 重新席捲時尚

一度因廣告諧音惹出風波的American Eagle，仍靠著名人行銷和話題性，衝出銷售佳績，第三季財報創下季度新高。（圖／達志影像Newscom）

牛仔褲剛問世時，是專門為礦工設計，隨後演變成日常時尚。牛仔褲市場，現在又迎來新一波黃金時代，許多知名品牌砸重金，邀請大咖名人代言，而且已經反映在業績上。像是American Eagle(美國鷹服飾）第三季財報創下季度新高，因為成功抓住了 Z世代的喜好。

牛仔褲這項有著百年歷史的服飾，從最初為礦工設計的工作服，如今已演變成跨越各年齡層、社會階層的普遍穿搭選擇。近期牛仔褲市場迎來新一波黃金時代，銷售數字亮眼成長。知名品牌紛紛採取名人代言策略，如Levi's與碧昂絲合作、Gap邀請國際女團Katseye，以及American Eagle找來Sydney Sweeney等，透過社群媒體的強大傳播力創造話題，成功吸引Z世代消費者目光，使原本看似成熟的市場重獲活力。

牛仔褲市場近年來展現驚人成長力，2020至2025年間美國整體市場成長了27%。其中，Levi's這個擁有172年歷史的老牌子，因碧昂絲以品牌命名的歌曲《LEVII'S JEANS》而掀起新潮流。這首歌為品牌帶來數十億次的曝光，使銷售成長8%。Levi's母公司利惠公司執行長Michelle Gass表示，碧昂絲以品牌命名歌曲的效果遠超預期，這件事讓她感到驚訝。

紐約時尚學院教授Shawn Grain Carter指出，牛仔褲之所以能跨越時代依然受歡迎，是因為它打破了年齡、經濟和社會階層的界限，從祖父母、父母到嬰兒潮世代、X世代、Z世代甚至Alpha世代，每個人都穿丹寧，不論經濟社會階層或政治立場如何。

在眾多品牌中，American Eagle近期表現特別亮眼。該品牌邀請Z世代代表Sydney Sweeney代言，雖然廣告中將牛仔褲（jeans）與基因（genes）連結的諧音一度引來批評，但整體行銷效果驚人。代言活動後，American Eagle可比銷售達到中個位數成長（約4%-6%），且公司表示這是品牌史上最成功的行銷案。

紐約時尚學院教授Shawn Grain Carter分析，這種現象與新世代年輕人的社群互動模式有關。Z世代與Alpha世代是第一批不在購物中心長大的世代，社群媒體不僅創造社群連結，也因為爭議而提升消費者參與度。

Gap同樣因與女團合作，第三季銷售成長7%。在消費者荷包緊縮的時代，牛仔褲能異軍突起，很大程度上依靠病毒式行銷和話題性，以減輕通膨或關稅帶來的衝擊。BTIG董事總經理Janine Stichter表示，雖然通膨壓力影響所有人，但消費者終究會購買，只是會更挑剔購買什麼及在哪裡購買，因此品牌力強且能被消費者記住的品牌較能抵禦關稅漲價衝擊。

各品牌也積極調整銷售策略。自2024年1月接任利惠執行長後，Michelle Gass專注於品牌高端化，減少折扣、提高售價，並更重視直接銷售策略，不再過度依賴批發商，而是將重點放在自家網站與門市銷售。在零售市場中，牛仔褲雖然是相對穩定的項目，但品牌間競爭更加激烈，如何讓這種百年基本款穿搭繼續傳承，並創造能被新世代著迷的潮流風格，正考驗著各大品牌的行銷功力。

