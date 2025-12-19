牛仔褲不能天天洗！達人教「3妙招」防布料褪色

生活中心／翁莉婷報導



牛仔褲是一種以丹寧布（牛仔布）製成的耐磨長褲，起源於19世紀美國淘金熱時期的工作服，後來逐漸演變成全球流行的時尚服飾。近年來款式設計呈現多樣化，從高腰到低腰、直筒、寬褲等，通過洗水、刷破等工藝呈現不同風格。日前，日本乾洗店總經理「神崎健介」分享牛仔褲「正確清洗」方式讓不少網友看了大開眼界。





牛仔褲「多久洗一次」才對？日專家曝「防止褪色3方法」：降低清潔頻率！

牛仔褲因設計多樣化，逐漸變成各國流行的時尚單品。（圖／翻攝畫面）





近年穿搭風潮席捲各國，走在路上牛仔褲隨處可見，成為每個人必備單品。根據日媒《FNN》報導，日本有1位被稱為「洗衣教授」的乾洗師「神崎健介」近日分享關於牛仔褲的清洗及保存方法。他表示「如果牛仔布不洗，一直穿會堆積汙垢，甚至產生難聞氣味，布料還會逐漸變薄造成撕裂或出現破洞」，不過清洗太頻繁又會導致褪色，為了延長牛仔褲使用壽命，了解正確洗滌方法非常重要，因此他列出既能去除髒污又能保持顏色的「3項」清洗重點。

廣告 廣告

牛仔褲「多久洗一次」才對？日專家曝「防止褪色3方法」：降低清潔頻率！

神崎健介列出「3點」防止牛仔褲褪色的清洗方法。（圖／翻攝自維基百科）









第1點：夏季可水洗7次，冬季可水洗10次。

牛仔褲洗滌頻率通常低於上衣，而牛仔布和其他衣物一樣，穿著過程中汗水會滲入其中，在希望防止褪色情況下，只要髒污沒有損壞衣物，減少清洗頻率是可以的。「清洗頻率因季節而異，建議夏季每穿3至4次清洗，冬季每穿5至7次清洗」。

第2點：不要使用衣物柔順劑。

清洗精緻衣物最好使用溫和洗滌劑，不要使用衣物柔軟精，並將牛仔布和洗衣精放入洗衣機後選擇「輕柔」或「手洗」模式。

第3點：浸泡去除頑固污漬。

如果不想讓牛仔褲褪色幾個月都沒洗過，但髒污可能已經滲入其中，普通洗滌是不夠的，必須先浸泡後再洗滌，先在臉盆或浴缸加入溫水，依水量倒入適量液體洗滌劑攪拌至起泡，再將牛仔布翻過來浸泡30分鐘到1小時去除汙垢。





原文出處：牛仔褲「多久洗一次」才對？日專家曝「防止褪色3方法」：降低清潔頻率！

更多民視新聞報導

陳百祥才喊「台灣會統一」！突嘆：不高興我就安樂死

高圓圓遭酸「用替身拍綜藝」！業者親揭1內幕曝真相

胰臟癌高風險族群曝光！出現「4症狀」要小心

