牛仔褲到底要不要洗？日本專家揭「3招」不褪色又防皺

有些人擔心常洗牛仔褲會褪色，因此減少清洗頻率，甚至乾脆不洗。日本連鎖乾洗店「白洋舍」總經理神崎健輔建議，牛仔褲夏天穿3至4次清洗一次，冬天則約5至7次，一旦汗流得多或出現異味，就應立即清洗。另外，洗牛仔褲應翻面再放進洗衣袋，選擇柔洗模式、別用衣物柔軟精，有效清潔髒汙又避免褪色。

神崎健輔在日媒《FNN》分享牛仔褲的清潔方式，牛仔褲不洗、一直穿，除了污垢堆積，還會產生難聞的氣味，且布料會漸漸變薄，容易出現撕裂或破洞。若是擔心褪色，關鍵不是不洗，而是洗對方式，洗滌頻率依季節而定，夏季每穿3、4次清洗一次，冬季穿5至7次洗一次，不過每個人的出汗狀況不同，當汗水和皮脂滲入牛仔褲，尤其大量出汗或產生異味時，不論穿幾次都要立即清洗。

神崎健輔提醒，有些人洗牛仔褲的頻率低，但還是造成褪色問題，主要是清洗方式錯誤。首先將牛仔褲翻面、放入洗衣袋，可避免表面直接磨損，且更容易去除汗水和油脂，不過若沾到食物或飲料，則維持正面清洗，接著選擇「輕柔」或「手洗」模式，最好是單獨洗滌，再倒入溫和的洗滌劑，不要使用衣物柔軟精，避免掩蓋未洗乾淨的異味。

神崎健輔提醒，牛仔褲若長期未洗，污漬已滲入布料，「普通洗滌是不夠的，必須先浸泡後再洗」，先以溫水與洗劑浸泡30分鐘至1小時，再依上述方式清洗。只要掌握正確清潔方式，不只讓牛仔褲保持原本風格，也能穿得更久又舒適。

清洗完牛仔褲後，晾曬也是有技巧的。神崎健輔分享，脫水後依舊保持翻面狀態，用曬衣夾夾住兩條褲管，也就是褲頭朝下曬乾，因為褲子的腰部及背面布料較厚，比較不容易乾，在潮濕的狀態下容易孳生細菌，倒著掛有助於乾得更快，還能防止起皺。

