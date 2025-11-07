牛仔褲勿丟洗衣機！大廠教「專業洗法」 不褪色又防皺

生活中心／倪譽瑋報導

UNIQLO的專欄建議，洗牛仔褲盡量別加清潔劑，用常溫水搭配手搓即可；洗完應放室內陰乾，避免曬太陽導致變黃。（示意圖／翻攝自pixabay）

如何正確洗牛仔褲？綜合澳洲Brand House Direct與日本UNIQLO兩家服飾商的建議，牛仔褲應避免用熱水洗、加強效洗衣精、在洗衣機內碰撞，如要用洗衣機，建議把牛仔褲內外翻轉、放洗衣網避免碰撞、加白醋穩定染料防褪色。洗完後不應熱風烘乾，而是「褲管朝上」掛在室內，避免皺褶與被太陽曬黃。

牛仔褲越洗越褪色 熱水、強效洗劑、洗太多次害的

據外媒《鏡報》報導，澳洲服飾品牌「Brand House Direct」共同創辦人莉安娜（Leanna Spektor）說明，牛仔褲在清洗後褪色，原因是「染料被沖走」，使用熱水、強效洗衣精、頻繁洗時，會讓褪色更嚴重。

加入白醋減少掉色 勿用熱風以防縮水

要避免上述3大問題，莉安娜建議，首先要先用「冷水」洗；為避免洗衣精把染料洗掉，可加一杯「白醋」，它能去除洗衣精殘留物，同時也是天然定色劑，能讓染料更牢地附著在纖維上；最後，可以「把牛仔褲翻轉」，讓外層有顏色的部分在內，與皮膚接觸的內裡（內層）在外，減少染料部分與洗衣槽的碰撞。

清洗牛仔褲時，確認洗衣機的水是冷水後，再把褲子內外翻轉，並加入洗衣精（勿加含漂白成分的，或是柔軟精）和白醋；最後洗完了，不建議用烘衣機，其熱風會加快褪色，也可能造成縮水，較適當的做法應是「直接拿去晾乾」。

UNIQLO推不放洗衣機、室內陰乾 保色又防皺

在台灣熱門的日系服飾店UNIQLO也認可上述牛仔褲洗法，過去的專欄文章也指出，牛仔褲建議「翻過來洗」、用常溫、選擇用不含螢光劑、漂白劑、柔軟精的中性洗衣精。文中額外補充，要避免牛仔褲在洗衣機內的碰撞，可考慮放進「洗衣網」。

此外，建議盡量減少放洗衣機的次數，如有餘力可「手洗」，用常溫的水、不使用清潔劑，輕輕用手揉捏3分鐘左右，接著脫水後翻面、放室內「陰乾」；文中說明，牛仔褲會因為日曬而變黃，比較推薦放室內、不曬太陽晾乾，選擇通風良好的地方，褲管朝上將其掛起來，因為整體重量朝下，能夠有效減少衣物經洗滌後產生的皺褶。

