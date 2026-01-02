牛仔褲多久洗一次？專家曝「黃金頻率」洗錯恐褪色，加碼１招解決頑固污漬

牛仔褲幾乎是每個人衣櫃中不可或缺的單品，從休閒到正式場合都能駕馭。然而，許多人在清洗牛仔褲時常遇到褪色、變形等困擾，不知道該如何正確保養這項經典服飾。日本知名洗衣專家近日分享專業清洗技巧，不僅能有效清潔污漬，更能最大程度保持牛仔褲的原色與質感，讓其能長久使用。

牛仔褲多久洗一次

根據日媒《FNN》報導，老字號乾洗店「白洋社」總經理神崎健介針對牛仔褲清洗頻率提出季節性建議。他表示，清洗次數應該依據不同季節調整，夏季由於出汗量較大，建議每穿３至４次就清洗１次；冬季則可延長至每穿５至７次再進行清洗。對於特別在意褪色問題的消費者，神崎健介建議夏季可延長至７次，冬季最多可達10次再清洗，有效延緩牛仔褲褪色速度。

大量出汗仍需清潔

儘管延長清洗間隔有助於保色，神崎健介也提醒，人體產生的汗水和皮脂依然會滲透進牛仔褲纖維中。在理想狀態下，每次穿著後都應該進行清洗，特別是在大量出汗或衣物產生異味的情況下，更應該立即清洗以維持衛生。

牛仔褲怎麼洗才不掉色

針對實際清洗方法，神崎健介提出具體的操作步驟，確保在去除污漬的同時兼顧護色效果。他建議將牛仔褲由內而外翻轉後放入洗衣網中，採用單獨洗滌的方式，最多可與黑色衣物一同清洗。洗衣機設定方面，應選擇「輕柔」或「手洗」模式，避免過度摩擦造成褪色或變形。此外，清洗過程中不應使用衣物柔軟精，以免影響牛仔布料的質感。

牛仔褲頑固污漬需先浸泡

面對較為頑強的污漬時，神崎健介建議採用預先浸泡的處理方式。首先在洗臉盆或浴缸中注入溫水，依據水量比例加入適量液體洗滌劑並攪拌至起泡狀態，接著將牛仔褲翻面，浸泡30分鐘至1小時，讓洗滌劑充分滲透並分解污漬，最後再按照標準洗滌程序進行清洗。這種方法能夠有效處理頑固污漬，同時將對布料的損害降到最低。

▲牛仔褲每天洗容易褪色。（圖片來源：shutterstock達志影像）

