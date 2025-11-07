牛仔褲常洗到褪色變形？善用「冷水＋白醋」洗完像新的

牛仔褲好穿又好看，可是長期清洗可能導致布料褪色、變形，澳洲服飾品牌「Brand House Direct」共同創辦人斯貝特（Leanna Spektor）分享，洗滌牛仔褲時加入「這2物」並以冷水正確清潔，即可避免清洗造成褪色和變形。

清洗牛仔褲可能導致褪色或變形，如果使用白醋、冷水清潔牛仔褲就可有效防止這些狀況。（示意圖／取自pexels）

據外媒《EXPRESS》報導，斯貝特說，平常清洗牛仔褲時，染料容易被沖掉，用熱水沖洗更會加重損壞狀況，使用強力清潔劑或頻繁清洗、強力脫水的話，也會讓牛仔褲褪色更嚴重，版型更快變形導致穿著效果不佳。

斯貝特指出，有的人可能會認為，清洗牛仔褲造成褪色是正常現象，但其實並非如此，只要在洗滌牛仔褲時，加入1杯白醋，並使用冷水清潔，洗的時候記得將牛仔褲翻到內部朝外，就能防止褪色或變形。

斯貝特建議洗牛仔褲期間不要使用強力洗劑或衣物柔軟精等，這會讓布料變形受損。（示意圖／取自pexels）

斯貝特表示，白醋是1種天然定色劑，能幫助色料附著在衣物纖維上，因此也能防止色料脫落，還可去除洗潔劑的殘留物。把牛仔褲翻過來洗的方式則可避免洗衣槽過度摩擦外部，降低褪色機會，使用冷水洗滌也是維持布料顏色的關鍵之一，但若可以減少牛仔褲清洗次數更好。

洗牛仔褲時，也應避免使用含漂白劑的清潔劑或強效洗劑、衣物柔軟精等，這些東西會在衣物纖維表面形成薄膜，導致衣物更容易起毛球，洗好之後也不要用烘衣機烘乾，機器散發出的熱風會讓布料更容易褪色、縮水，自然晾乾為佳。

