牛仔褲怎麼清潔才長壽不褪色？洗衣博士：最多可穿10次再洗

牛仔褲幾乎是各年齡層衣櫥裡的必備單品，隨著穿著次數增加，布料自然褪色、產生屬於自己的風格，是牛仔褲的魅力之一。只是若長期不洗，汗水與皮脂污垢累積，會容易產生異味；而洗得太頻繁，又擔心布料變薄、原本顏色快速褪色、沾染其他衣物。那麼，牛仔褲究竟該怎麼洗、多久洗一次才恰當？

據日媒「FNN」報導，擁有國家級洗衣師資格的「洗衣博士」神崎健輔指出，理想狀態下，牛仔褲其實是「每穿一次就該洗」，但若希望延緩褪色，可依季節調整清洗頻率。夏天建議穿著3至4次清洗一次，冬天約5至7次；若特別在意顏色，最多可延長至夏天7次、冬天10次，但只要汗流得多或出現異味，就應立即清洗。

廣告 廣告

清洗的重點則是「減少摩擦」。清洗前先將牛仔褲翻到反面，放入洗衣袋，可避免表面直接磨損；若沾到食物或飲料污漬，則可維持正面清洗。為避免染色，原則上單獨清洗，建議選用中性洗衣精，並避免使用柔軟精，以免掩蓋未洗乾淨的異味。

洗衣機模式的選擇以輕柔模式或手洗為佳，脫水後要以反面吊掛、褲頭朝下陰乾，有助於排出水分、減少皺褶與滋生細菌。若是有「赤耳」包邊處理的牛仔褲，應在尚未乾燥前將布邊拉直，避免日後產生不自然的褪色痕跡。神崎提醒，若牛仔褲已長時間未洗、污垢較深，應先以溫水與洗劑浸泡30分鐘至1小時，再依上述方式清洗。掌握正確方式，才能讓牛仔褲在保持原本風格的同時，也能穿得更久、更舒適。

【看原文連結】

更多udn報導

22歲確診糖尿病！影后從此不再碰3種食物

饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅

草莓蛋糕與照片落差大 台中甜點店致歉

來台狂被問「2話題」 日插畫家：很驚訝