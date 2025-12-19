牛仔褲最多穿10次就要洗 達人教清洗3步驟不褪色

牛仔褲是萬年不敗的單品，不過多數人都不知道正確的清洗頻率及洗滌方式。對此，日本連鎖乾洗店「白洋舍」總經理神崎健介分享，牛仔褲夏季時最好穿3、4次清洗一次，冬季約穿5至7次清洗一次，最多穿10次；不過若大量出汗則建議立即清洗。洗牛仔褲應翻面並放進洗衣袋，選擇柔洗模式且單獨清洗，可以清潔髒汙又避免褪色。

神崎健介在日媒《FNN》分享牛仔褲的清洗方法，他說清洗頻率因季節而異，夏季每穿3、4次清洗一次，冬季穿5至7次清洗一次；若想防止牛仔褲褪色，夏季可以延長至7次，冬季最久穿10次再清洗。不過神崎健介強調，汗水和皮脂會滲入牛仔褲，尤其大量出汗或產生異味時，應立即清洗。

神崎健介分享清洗步驟，先將牛仔褲翻面、放進洗衣袋，並選擇「輕柔」或「手洗」模式。神崎健介說明，翻面更容易去除牛仔褲上的汗水及油脂，外層也不會與洗衣機摩擦，所以不用擔心褪色，此外也建議單獨洗滌，不要使用衣物柔軟精。

若有頑強汙漬則要先浸泡再洗滌，先在洗臉盆中裝入溫水，依水量加入適量的洗衣精後攪拌起泡；將牛仔布翻過來，浸泡30分鐘至1小時，再丟進洗衣機洗。

最後晾乾也有技巧，神崎健介教大家，用夾子夾住兩腳的褲管，將牛仔褲倒著掛，因為褲子的腰部及背面布料較多，比較不容易乾，潮濕的狀態下容易滋生細菌，倒著掛可以乾得更快。

