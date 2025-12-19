牛仔褲穿幾次要洗？專家揭清洗、晾乾技巧：別擔心褪色

日本專家教牛仔褲清洗技巧。（示意圖／Pexels）

牛仔褲作為經典不敗的穿搭單品，幾乎是人人衣櫃必備。然而，許多人卻不清楚牛仔褲該多久清洗一次才合適。對此，日本連鎖乾洗品牌「白洋舍」總經理神崎健介分享專業建議，指出依季節與穿著狀況不同，牛仔褲的洗滌頻率應有所調整，並提醒民眾若清洗方式不當，可能加速褲子褪色或損耗。

神崎健介接受日媒《FNN》專訪時指出，牛仔褲夏天每穿3至4次應清洗一次，冬天則可延長至5至7次清洗一次，若想更進一步減少褪色，夏季最多穿7次，冬季最多穿10次再洗。不過他也提醒，若穿著時大量流汗或出現異味，應立即清洗，以免汗水與皮脂滲入纖維產生細菌或異味。

關於洗滌方式，神崎建議清洗前應將牛仔褲翻面並放入洗衣袋，再選擇「輕柔模式」或「手洗模式」清洗。這樣可減少褲子與洗衣槽的摩擦，避免表層褪色，同時能更有效清除沾附在內側的汗水與油脂。他強調，最好單獨洗滌，且不建議加入衣物柔軟精，避免損傷纖維結構。

若遇上特別髒污或頑強汙漬，神崎建議可先將牛仔褲翻面後，放入溫水中浸泡30分鐘至1小時，水中可加入適量洗衣精攪拌起泡，以提升去汙效果，之後再放入洗衣機進行清洗。

晾乾時的方式也很重要。神崎指出，建議將褲腳朝上倒吊晾曬，並以夾子夾住兩側褲管。這樣可以加速腰部與背面較厚部位的乾燥速度，避免長時間潮濕導致細菌滋生，維持牛仔褲的整潔與耐用性。

