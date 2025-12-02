牛仔褲穿一次就要洗？洗衣店三代點頭「皮脂、汗水都是細菌」 揭2清潔撇步

▲ 示意圖／取自資料照

牛仔褲是常見的搭配單品，但到底多久該清洗？就有網友表示，聽說「穿一次就要洗」，釣出洗衣店負責人張瑞夫證實此說法，指出就健康層面來看，當然是穿過盡量洗，但也怕褪色的問題，於是分享2招清潔方法。

一名網友在Threads發文表示，剛剛得知一個重磅消息，原來有人牛仔褲是「穿一次就洗」，本來以為牛仔褲都是幾個月、半年洗一次。貼文引起網友熱議，紛紛回應「我穿兩次就會洗」、「半年或1年洗+1，但也不常穿」、「也沒買過貴的褲子，頂多穿兩次就會洗了，我的牛仔褲最貴的也才3000多，壞了就換吧」、「我就是欸 阿有時候就是穿了去吃火鍋超臭的」。

留言中也釣出身為洗衣店三代的張瑞夫回應，表示這個好像永遠不會有個完整的解答終結，以洗衣店角度，當然是每次穿完都要洗，因為牛仔褲比較厚和粗，相對容易殘留身體上的皮脂與吸汗，這些都是細菌的蛋白質溫床，所以就健康層面來講，當然是穿過盡量洗，只不過就會有褪色問題，可以試著反面放進洗衣袋，或者如果怕洗，也可以考慮使用電子衣櫥，也是很好的選擇。

不過，據外媒《LAD Bible》報導，造型師 Ranya Batal則建議「不要洗牛仔褲！」因為會影響合身度和顏色，建議牛仔褲把放進密封袋裡，然後「放冰箱冰兩天」，就會像全新；Levi's執行長Chip Bergh也曾表示，不該把牛仔褲丟洗衣機洗，強調反對的是洗衣機本身，不是洗牛仔褲這件事，坦言從來沒用洗衣機洗過，若有髒汙只會局部清潔該處；若真的很髒，則會快速手洗。

