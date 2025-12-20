牛仔褲穿10次就要洗！洗衣達人「簡單3招」不褪色

洗衣專家表示，每年夏天牛仔褲最好穿3至4次就洗；冬天穿5次至7次就清洗。示意圖／翻攝自Pixabay

牛仔褲是不少人愛穿的單品，但牛仔褲洗太多次恐怕會褪色。近日有專家建議牛仔褲最好每年夏天穿3至4次就洗；冬天穿5次至7次就清洗，如想防止褪色，那麼夏天最好不要穿超過7次、冬天不要超過10次。

根據《富士新聞網（FNN）》報導，洗衣專家神崎健介指出，牛仔褲的清洗頻率通常會低於上烏，但是牛仔布就跟其他衣物一樣，只要穿過汗水跟皮脂就會在穿著過程中滲入其中，雖然建議每次穿完就清洗，但如果害怕褪色，在沒有污漬的狀況下，減少清洗次數也可以。

廣告 廣告

神崎健介建議，夏季可以每穿3至4次清洗一次、冬季5至7次在清洗，「如果真的想防止褪色，那麼夏季穿著次數最好不要超過7次，冬季則最好不要超過10次」。不過，每個人出汗的狀況不一樣，如果在炎熱的天氣中大量出汗，或是擔心衣物散發異味，就算只穿過幾次也應該清洗。

至於如何清洗牛仔褲才不會褪色呢？神崎健介也分享秘訣，第一步就是把牛仔褲翻面，放入洗衣袋中，以免外側在洗滌過程中發生摩擦；丟入洗衣機後選擇輕柔，或是手洗的模式。他解釋，把衣服翻過來更容易去除汗水和油脂，減少摩擦也不用擔心會褪色。但是如果外側有沾到污漬，還是建議把不要翻面。

神崎健介接著說，牛仔褲應該要單獨洗滌，或是跟黑色衣物一起洗，且最好使用溫和的洗劑。另外，不要使用衣物柔軟精，這可能會導致牛仔布的硬度發生變化；想洗去頑強污漬也可以把牛仔褲翻面浸泡溫水+洗劑，再丟進洗衣機洗。

洗乾淨後可以把牛仔褲倒立晾乾，這樣晾曬的效率較高，神崎健介指出，「把它倒過來晾乾有助於口袋內部更快乾燥，而將其捲成筒狀，腰帶朝下晾乾，可以防止它被拉扯和起皺」。



回到原文

更多鏡報報導

北捷恐怖攻擊4死！張文「2行兇細節」細思極恐 她點關鍵：絕非普通人

張文北捷丟煙霧彈、砍人！醫揭「6自保原則」 簡單3步驟止血

52歲失業兒搬回家！7旬夫妻「存款613萬元」慘遭掏空 晚年計畫全崩盤