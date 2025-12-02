牛仔褲要常洗還是養褲？洗衣店曝：不洗恐成細菌溫床

牛仔褲的清洗頻率引發網友熱議。有網友在Threads發文表示，剛得知有人牛仔褲穿一次就洗一次，讓他感到相當震驚，原本一直以為牛仔褲應該幾個月、甚至半年才洗一次，擔心常常清洗可能會導致褪色問題。

牛仔褲。（示意圖／pexels）

一名自稱「洗衣店第三代」的網友在留言區回應，這類話題似乎永遠難有標準答案。「身為洗衣店三代，以洗衣店角度，當然是每次穿完都要洗，因為牛仔褲比較厚和粗，相對的也容易殘留身體上的皮脂與吸汗，這些都是細菌的溫床，所以就健康層面來講，當然是穿過盡量洗，只不過就會有褪色的問題，可以試著反面放進洗衣袋，或者如果很多人怕洗，現在的電子衣櫥也是很好的選擇」

廣告 廣告

不過，根據《LAD Bible》報導，造型師芭塔爾（Ranya Batal）在影音平台TikTok曾分享不同看法，她表示絕對不會把牛仔褲丟入洗衣機裡洗。芭塔爾指出，洗過的牛仔褲會褪色、也會變得永遠不合身，她提出的保養方法是將褲子裝進封口袋，再冰進冰箱2天，就能讓牛仔褲看起來煥然一新。

這個冰箱保養法也得到Levi's執行長伯格（Chip Bergh）的認同。伯格指出，洗牛仔褲會損壞裡面的材質，他也從來沒用洗衣機洗過，建議將牛仔褲放在冰箱中過夜，以幫助去除細菌，或是放在外面曬太陽。伯格表示，若是真的出現髒汙，他只會局部清潔褲子上沾染污漬處，若褲子真的很髒則會快速手洗。

但根據德拉瓦大學微生物學家凱里（Stephen Craig Cary）指出，許多細菌都能在極低溫環境生存，並在變暖之後重新繁殖，「我建議，要不就是把溫度提高到121°C（殺菌）至少10分鐘，要不就是直接洗了它們。」



有網友提出不同的看法，認為台灣天氣不適合長時間不洗牛仔褲，「不要聽什麼國外說法，說牛仔褲要『養褲』（不可以太常洗）的鬼扯說法。因為國外天氣乾冷，他們一整天幾乎不太會流汗；不像我們台灣，夏天濕濕黏黏的，就算是冬天，濕氣還是很重，所以國外牛仔褲可以半年洗一次，但台灣絕對不可以喔！尤其是胯下那個位置，如果一週以上沒有洗，一定會臭」、「有些歐美國家的人兩個星期才洗一次頭髮原因大概類似，就是國外太乾燥了，台灣的氣候不適合這麼做。」

延伸閱讀

影/快收藏！2026台中消防月曆來了 9男5女展現健康陽光

小磨坊黑胡椒粒、味好美羅勒葉農藥超標 逾20公噸邊境攔截

辦公族肩頸卡卡？中醫揭「顧好腸胃」才能徹底解決痠痛