牛仔褲越洗越褪色 專家教加1物 每次洗完都像新的

牛仔褲幾乎是每個人衣櫃裡的必備單品，但反覆清洗會導致褪色、變形，讓不少人苦惱。澳洲服飾專家建議，可以在清洗時加入一杯白醋，並將牛仔褲反過來用冷水清洗，這樣做就能防止染料被過度沖走，每次洗完都像新的一樣。

《鏡報》報導，牛仔褲褪色的主因在於清洗過程中染料被沖走，若用熱水清洗，染料更容易流失；另使用強效洗衣精、清洗過於頻繁、高速脫水，也都會讓牛仔褲褪色、看起來舊舊的，甚至版型變得鬆垮。

澳洲線上服飾品牌創辦人莉安娜（Leanna Spektor）指出，很多人以為牛仔褲褪色是正常的，但其實有個小秘訣能改善這樣的情況；她建議清洗牛仔褲時可倒入一杯白醋，並將內裡朝外、用冷水清洗。

「這招我用了很多年，真的有效。」莉安娜解釋，白醋是一種天然的定色劑，能讓染料牢牢地附著在布料上，不僅不會讓顏色流失，還能去除在纖維裡的洗衣精殘留物。而牛仔褲反面清洗，則可減少與洗衣槽摩擦的頻率、避免褪色情況，使用冷水也有助維持顏色。

莉安娜提醒，洗滌時應使用適合深色衣物的溫和洗衣精，不建議使用柔軟精，因為它會附著在衣物纖維表面，導致布料易起毛球。清洗後應採自然風乾，避免使用烘乾機，因高溫會讓布料褪色、縮水。

