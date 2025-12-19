牛傳百年番外篇／台北百年前發跡的餐廳全陣亡 只有這家攤店一世紀還愈開愈旺

金春發從1897年來，多次搬遷，始終在圓環一帶開店。

位於台北大稻埕，成立自1897年的台北金春發牛肉店，是存世不多的百年台灣料理店。

大稻埕自古以來，就是台北的經濟重心。除400年歷史的台南府城五條港，就是台北府城的大稻埕，見證台灣料理史的發展。過去台北四大酒樓的江山樓、東薈芳…等，都是名人匯聚之所。反抗日本的台灣文化協會，常在江山樓聚會。

1911年，台灣士紳為政治改革家梁啟超來台的設宴，就是在東薈芳。台菜之始，可說就是由五條港、大稻埕的酒樓而起。

但時過境遷，名店已逝。台菜料理，百年來發展成獨特體系，能傳承百年古味的店家，不是已經消失的飯店、酒樓，而是由小販、攤車起家的料理店，例如台南的度小月。而金春發立足於台北圓環邊，也見證了台菜飲食的融合與發展。

廣告 廣告

金春發創始人陳屋，自明治年間，就在大稻埕、圓環一帶，推著攤車，四處叫賣牛肉。1951年他在重慶北路、天水路口，圓環邊的街屋開店，金春發正式有店號。金春發第三代陳義誠，說明總店的播遷史：「阿公本來選在圓環邊的路店，1972年重慶北路街屋都更，我們就搬到天水路口的店面。那個店面不大，後來才又搬到天水路20號這個雙店面。」

由於大稻埕歷來富商名人匯集，鍾愛金春發的美味，生意也就火熱，曾有擴大的打算。陳義誠：「1969年，台灣當時開始流行沙茶火鍋，圓環邊有兩大沙茶火鍋店。除了「第一沙茶火鍋」，其次我老母在天水路2號另外開一間大型餐廳，賣日本料理、沙茶火鍋，專辦宴席。我當年結婚，就在裡面辦婚宴。」



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

牛傳百年番外篇／台灣曾因這個原因禁止吃牛 第一家本土牛肉麵是這家

牛傳百年1／每間分店都30年起跳 難怪沒人知道總店在哪 金春發牛肉店