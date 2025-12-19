牛傳百年番外篇／台灣曾因這個原因禁止吃牛 第一家本土牛肉麵是這家

金春發牛肉店自1897年開業，於1951年開始賣牛肉麵。

位於大稻埕的台北金春發牛肉店，從1897年日治初期就已開業，招牌菜是汆燙牛肉、牛雜湯，與咖哩牛肉炒麵。這不免令人產生疑問，台灣是何時有牛肉麵的？

台灣牛肉麵是名揚國際的美食。一般認為，是外省族群來台後發展出來的料理。最早可查是1951年開業的「劉山東牛肉麵」以山東的紅燒方式，發展紅燒牛肉麵。60年代，高雄岡山眷村，則以黃豆瓣製成川味牛肉麵，使山東、四川口味，成為全台各地牛肉麵的起源。

牛腩麵是金春發的招牌，非清燉也非紅燒的原味湯頭，具有台灣特色。

牛肉麵的起源如此之晚，各界認為，是因為台灣人早年不吃牛肉。例如1903年，總督府官員佐倉孫三在《臺風雜記》寫到：「臺人嗜獸肉，而不嗜牛肉。非不嗜也，…蓋牛者，代人耕作田野…是以憚而不食也。」原因出自於道德限制。

不過台灣是移民社會，天高皇帝遠。雖然清國禁止，但仍時常有私宰耕牛的事件。員林、鹿港等地就有紀載：「各處平民，歷年私宰無數。」、「私宰耕牛，計其共二十五隻，販賣各鄉村吃食」…等。清同治五年（1866年），清國還立了「禁私宰耕牛碑」：「…椎埋犒賞之餘，牛存無幾，加以盜賊鼠竊，豪惡窩藏，夜半來者，量與薄值，操刀而屠，公然挑販…」這表示早在19世紀，台灣人就有吃牛肉的習慣。

金春發早在19世紀就賣牛肉，是台灣可考的最早本土牛肉店（圖為牛舌、牛鞭切盤）。



