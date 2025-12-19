牛傳百年1／每間分店都30年起跳 難怪沒人知道總店在哪 金春發牛肉店

金春發天水路總店，現由第3代四房陳義寅（中）、四媳林芝嫻（右），與第4代陳霆叡（左）共同經營，強調百年正宗口味。

在台北說到牛肉料理，金春發的名字幾乎無人不知，還曾有承德店老闆娘告兒子的官司，引發議論。這家從清末走到今日、號稱台北首家賣牛肉的百年老店，分店遍布台北各區，卻也因為每家店動輒30年起跳，食客都搞不清楚哪家才是正宗本店。

傳承四代的金春發，從圓環邊的一部攤車起家，自二代阿嬤聞名，名人顧客無數。第三代開始分枝，兄弟各自登山，百年名店如何開枝散葉，這段傳奇還得從頭說起。

走入金春發天水路總店，第三代掌門人陳義寅忙進忙出，有客人點單，就俐落地炒起牛肉。他表情嚴肅，不跟客人盤撋（台語：交際應酬）。當熟客前來，太太林芝嫻會陪聊幾句。更多來客則專注享用美食，沒有一般餐廳的喧譁感，打開總店菜單，牛心、牛鞭、牛腩…全是牛肉。料理上桌後，清澈的牛肉清湯入口鮮甜不膩，滋味豐潤。咖哩番茄炒牛肉，勾芡不稠不水，酸甜鹹完美平衡，吃得口舌生津，意猶未盡。不愧百年名號。

第一代推攤車 走賣出名

金春發共8家店：天水路總店、大直、北投、士林、承德路、復北、昆陽、永和店，只有天水路總店，128年來始終位於台北圓環旁邊，是傳承四代的老店。其他分店從90年代起，陸續由第三、四代子孫自立門戶，至今也30多年。

1897年，金春發第1代陳屋，就在台北圓環擺攤。圖為當年圓環景況。（圖片來源：台北市文獻館典藏）

已70多歲的陳義寅仍每天站灶，他開口即是「泉漳濫」的老台北台語腔，讓人感受到大稻埕的時代感。他沉默寡言，談到阿公的起家故事，只說：「我出世沒多久，阿公就過身了，對他我不太了解。」老店的歷史，還是經營承德店的三哥陳義誠轉述。

金春發最早追溯到大清年代。第一代陳屋，出生在清光緒年間，初期擺設雜貨攤，賣醬油等雜物，因生意不足以養家，在圓環攤販的建議下，1897年改賣牛肉。

金春發以汆燙牛肉、牛雜湯起家，128年來傳承四代，是台灣最有名的牛肉老店。

陳義誠說：「阿公推著攤車，在大稻埕、圓環一帶，走賣汆燙牛肉、牛雜湯。當年用煤球燒小爐，無法煮麵，就主打切盤跟湯頭。」早年吃牛肉的人少，有錢人才吃得起，相對也有固定生意。

日治時期，金春發如何發展？陳義誠回憶「我老爸陳水田是第二代。他有一點小兒麻痺，沒辦法久站，沒辦法幫阿公忙。他讀過書，在總督府專賣局台北支局擔任公務員，身穿一身帥氣制服，連日本人看到，都得敬禮。」

蔣渭水於1927年創辦的台灣民眾黨，總部就位於台北圓環邊，他也成為金春發的常客。（翻攝自財團法人蔣渭水文化基金會）

而真正扛起家業的，是陳水田的太太陳徐惠娟。她父母早逝，賣身葬父，在旅社當童工，之後與陳水田成婚。店裡的工作，全靠她跟公公陳屋打拚。當時攤車就以美味出名，經常有名人聞香而來。如民族英雄蔣渭水、香蕉大王陳查某等。春發的傳奇，就此開始。

金春發牛肉店天水路總店（台北）

地址：台北市大同區天水路20號

電話：（02）2558-9835

