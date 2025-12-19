牛傳百年2／祕傳牛肉吸引無數名人 郭董曾帶元配摸黑吃 金春發牛肉店

總店第3代老闆陳義寅堅持傳統炒法，步驟分明，維持百年原味。

二戰期間，盟軍轟炸台北，金春發第一代陳屋與二代媳婦陳徐惠娟，得推著攤車躲炸彈，空襲結束，他們就挑地方駐點。人們大難不死，想吃點好料慶祝，紛紛來吃牛肉。當時生意特別好，收錢都用肚兜裝。

金春發總店的咖哩牛肉炒麵，是來客必點的招牌菜。（220元／份）

炒牛肉藏訣竅 湯頭鮮香

1951年左右，陳屋在台北市重慶北路、天水路口開路店。他認為人人都愛黃金，「春」的台語意味「有餘」，「發」代表發財，將店名取做「金春發」。當時路店有爐灶，就兼賣牛肉麵。像店裡的招牌咖哩牛肉炒麵，陳義誠說，是當年客人建議用咖哩調味，反應不錯，就開始賣。當時路店時期，只有圓環邊有公用自來水。陳徐惠娟懷孕時得挺著大肚子，每天到水渠排隊打水，再提回店裡。

陳屋於1955年過世後，陳水田辭去工作，回店幫忙。他負責收錢、舀湯，鍋爐則由陳徐惠娟跟第一代師傅主掌。陳義誠回憶：「媽媽不跟客人交談，爸爸時常滿面笑容，善於交際往來，負責應付客人。」

第2代媳婦陳徐惠娟，掌店超過60年，是金春發的活招牌。

金春發的訣竅在於湯頭。熬煮後，除非再添加生牛肉，否則絕不加水。牛肉與佐料，依固定比例添加，慢火熬煮，造就清香鮮甜的獨門湯頭。牛肉採用現宰溫體牛，處理後毫無腥味，口感有嚼勁，絕非冷凍牛肉可比。

對於料理細節，陳義寅有傳統堅持。牛肉料理步驟百年不變，關鍵在於炒法，「卡早都是水牛肉，有耕作運動的牛，肉質卡好，現在飼養的黃牛無法比。雖然肉質物料，四時不同，到手後，就得斟酌出一樣的味道。連炒的方式，都有一定步驟，這樣味道才不會變。」

金春發的牛肉湯頭，連世界名廚安東尼波登（左），都讚賞不已。（翻攝自金春發牛肉百年老店天水路總店臉書粉專）

陳義寅的太太林芝嫻在旁補充：「婆婆平常話少，只交代說：『湯頭顧好，火不能熄，要有夠燒。』幾十年來，她都坐在店頭認真地切牛肉。久來，人客都說，阿嬤親手切的牛肉，比較好吃呢。」

7、80年代，金春發牛肉已遠近馳名，也吸引名人成為座上賓。如武俠小說作家古龍，每2、3天就上門消費。名聞一時的歌星謝雷，也低調的在角落用餐。90年代後，金春發的生意更加火熱。連前總統夫人周美青跟世界名廚安東尼‧波登，都曾來店內用餐，在店內留下照片。影帝陳松勇更常特地從松山打車道到大稻埕，只為一嘗牛肉滋味。

金春發歷來名人無數，連周美青都是座上賓。

說起昔日的盛世光景，林芝嫻回憶：「大稻埕以前有很多酒家，常常一叫就是幾十碗牛肉湯，忙得昏天暗地。那時布商老闆每天都來擺酒攤，點牛鞭、牛睪丸來吃。每天叫3副牛睪丸都不夠賣呢。以前店面很小沒冷氣，桌椅都要擺到旁邊騎樓，當時郭台銘會帶現已過世的老婆林淑如來吃，晚上騎樓沒有燈，他們得摸黑用餐呢。郭台銘後來常去淡水打高爾夫，就順路到北投店吃。」

金春發牛肉店天水路總店（台北）

地址：台北市大同區天水路20號

電話：（02）2558-9835

