牛喜、長浜進駐台北101 豊漁明年Q1展店14家

【記者柯安聰台北報導】跨年進入倒數時刻，信義區再添不可錯過的新亮點。豊漁餐飲（7847）集團旗下人氣品牌 「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」宣布將於12月31日跨年當天，以雙品牌模式同步進駐台北101 B1美食街，搶攻信義區跨年人潮，成為迎接2026年前的全新美食話題。



繼「初魚鮨」與「初魚鉄板料亭」之後，豊漁餐飲集團旗下品牌再次進駐台北101，一次雙品牌展店，也象徵集團在信義商圈及與國際接軌的布局更進一步。每逢跨年夜，台北101周邊都湧入數十萬倒數人潮，豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，選擇在跨年當天開幕，正是看準信義區的節慶熱度與台北101的國際曝光度，恰逢集團10週年慶的優惠活動，希望讓民眾在倒數迎新前，能先坐下來好好吃一頓，補充迎接新年的能量，也為陪伴大家跨年的餐點增添更多選擇。









另一方面，台北101周邊完整的百貨聚落與交通便利性，使品牌能同時觸及高端餐飲商務客、大眾消費者與專程前來觀光的人潮。對於主打高品質日本A5和牛與日本直送海鮮的牛喜及長浜魚屋而言，是極具戰略意義的關鍵據點。



豊漁餐飲集團持續推進展店策略，隨著品牌數量擴增與展店節奏加快，集團營運規模可望持續放大，法人預期明年度營收有機會維持雙位數成長動能。除台北101指標型據點外，集團規劃於明年Q1新增14家門市，展店態勢強勁。



集團也持續孵育新品牌，涵蓋西式快餐、日式早午餐、日式精緻料理及中式鍋物等不同餐飲型態，有助於擴大客群結構，並提升整體坪效與營收彈性。法人分析，透過新品牌導入與展店節奏優化，預期將為豊漁集團新年度營運表現與後續發展藍圖奠定穩健基礎。（自立電子報2025/12/30）