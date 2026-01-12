牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石

牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。

《健康朝鮮》提醒，穀片中的糖分與牛奶乳糖分解後產生的半乳糖，可能在清晨器官尚未完全運作時，加重胰臟負擔，造成消化系統壓力。 （示意圖／Pixabay）

1.堅果

堅果類食物含有植酸成分，會與牛奶中的鈣質結合並降低吸收效率。部分堅果所含的草酸，更可能與鈣形成草酸鈣，不僅提高結石發生機率，還可能引發腹瀉、腹痛等症狀，甚至影響膽囊健康。

廣告 廣告

2.穀片

許多民眾習慣的早餐組合——牛奶搭配穀片，也被點名為不當搭配。《健康朝鮮》提醒，穀片中的糖分與牛奶乳糖分解後產生的半乳糖，可能在清晨器官尚未完全運作時，加重胰臟負擔，造成消化系統壓力。

針對常見的「喝牛奶解辣」習慣，專家表示，牛奶中的鈣與酪蛋白可能刺激胃酸分泌，反而加劇胃部不適感。 （示意圖／Pixabay）

3.紫薯

紫薯富含花青素，但與牛奶同時食用時，鈣質會與花青素結合，導致兩者的營養成分都無法被人體有效吸收，最終隨代謝排出體外，形成營養浪費。

4.辛辣食物

針對常見的「喝牛奶解辣」習慣，專家則提出不同看法。報導引述專家意見表示，牛奶中的鈣與酪蛋白可能刺激胃酸分泌，反而加劇胃部不適感，對胃炎或胃潰瘍患者尤其不利。專家建議，食用辛辣食物後，適量攝取蜂蜜較能有效舒緩不適症狀。

延伸閱讀

抽獎前狂聽《花木蘭》主題曲真抱走尾牙大獎 萬人朝聖

影/陸工人失誤變商機！微笑縫反成「哭哭馬」 意外爆單

卓榮泰要選台北市長？吳思瑤一句話回應傳聞：他還不夠忙嗎