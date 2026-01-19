牛奶要喝全脂還低脂？醫師破解傳統飲食迷思：我都喝這種

過去觀念認爲牛奶要選低脂，才不會心血管阻塞，但現在觀念轉變了。（示意圖／Pexels）

牛奶是否該選擇全脂或低脂，一直是飲食與健康領域的熱門話題。對此，復健科醫師王思恒先前在臉書粉專「一分鐘健身教室」指出，過去主流觀念認為「乳製品要選低脂的，才不會心血管阻塞」，但近年研究顯示，全脂乳品與心血管疾病並無明顯正相關，甚至部分發酵乳品還可能有助降低風險。

王思恒說明，從1980年代起，全球許多飲食指南均基於「飽和脂肪提高膽固醇，進而增加心臟病風險」的假設，建議民眾選擇低脂或脫脂乳製品。然而，這些觀點所依據的研究大多著重於短期代謝指標（如血脂變化），而非實際長期追蹤中風或心肌梗塞的發生率，證據力有限。

根據新一波觀察性研究，全脂乳品（如牛奶）並未明顯增加心血管疾病風險，反而像是優格、起司等發酵乳品，與「降低心血管風險」呈現關聯。此外，近期的隨機對照試驗也發現，全脂與低脂乳品在血壓、膽固醇、體重與血糖控制等指標上的影響差異微小，甚至無差別。

王思恒表示「我個人是喝全脂牛奶的」，他認為乳製品中不只有脂肪，還包含蛋白質、鈣質、益生菌、乳脂球膜與極性脂質等成分，這些會共同影響膽固醇代謝、發炎反應與腸道菌相，進一步提升飽足感與健康效益。

內分泌暨新陳代謝科醫師蔡明劼也指出，美國最新發布的飲食指南已更新對乳製品的建議，從過去鼓勵低脂或脫脂，轉向接受並強調全脂乳品的營養價值。蔡明劼強調，全脂乳品能延長飽足感，有助控制飲食攝取頻率，也無需過度擔憂其對心血管造成負面影響。

