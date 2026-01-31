牛奶配雞蛋當早餐竟傷身？缺「碳水」恐影響肝腎代謝

許多人以為早餐吃得清淡就健康，但真正傷身的是「該啟動的系統沒被啟動」。黃軒醫師指出，經過8至10小時空腹，身體需要碳水化合物、蛋白質與脂肪三大訊號，若長期缺少任一環節恐影響代謝。

經過8至10小時空腹，身體需要碳水化合物、蛋白質與脂肪三大訊號。（示意圖／Pexels）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文列舉三種常見早餐組合。首先是「牛奶加雞蛋」，他表示問題在於「只有蛋白質」，幾乎沒有碳水化合物導致胰島素訊號不足，蛋白質被迫當燃料而非修復，長期下來肝腎代謝負擔上升。他建議應加入全麥麵包、燕麥或地瓜。

第二種是「清粥配醬菜」，黃軒指出這種組合高鈉、低蛋白，且幾乎沒有脂肪，導致膽囊收縮素刺激不足。經過一夜濃縮的膽汁，若早上沒有適度脂肪刺激排出，膽固醇更容易結晶，長期提高膽結石與膽囊息肉風險。他建議改吃雜糧粥搭配蛋、少量肉類及燙青菜。

第三種是「燒餅加油條」，黃軒表示熱量高但營養密度低，高溫油脂增加氧化壓力，且缺乏纖維與優質蛋白導致血糖震盪大。他提醒偶爾吃沒事，但天天吃身體會用血脂回報。若真的想吃，建議搭配無糖豆漿、水煮蛋及蔬菜。

黃軒表示，「燒餅加油條」熱量高但營養密度低，高溫油脂增加氧化壓力。（圖／Photo AC）

黃軒引用2024年發表於《The Journal of Nutrition， Health & Aging》的研究指出，早餐品質較高者，與較佳的心血管代謝指標、較小的腰圍及較好的腎功能表現相關。反之，早餐熱量太少或結構差，等於讓代謝踩空，形成心臟、代謝、腎臟「三殺」。

黃軒強調，及格的早餐應結構完整，至少包含谷薯類、肉蛋或豆類、奶類及蔬果。一般成人早餐蛋白質目標為20至25公克。他在社群平台總結，早餐要吃得「夠，且有方向」，吃錯早餐不會立刻生病，但會讓膽囊、血糖、代謝每天都在默默加班。

