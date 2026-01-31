牛奶配雞蛋當早餐竟傷身？缺「碳水」恐影響肝腎代謝
許多人以為早餐吃得清淡就健康，但真正傷身的是「該啟動的系統沒被啟動」。黃軒醫師指出，經過8至10小時空腹，身體需要碳水化合物、蛋白質與脂肪三大訊號，若長期缺少任一環節恐影響代謝。
重症醫師黃軒在臉書專頁中發文列舉三種常見早餐組合。首先是「牛奶加雞蛋」，他表示問題在於「只有蛋白質」，幾乎沒有碳水化合物導致胰島素訊號不足，蛋白質被迫當燃料而非修復，長期下來肝腎代謝負擔上升。他建議應加入全麥麵包、燕麥或地瓜。
第二種是「清粥配醬菜」，黃軒指出這種組合高鈉、低蛋白，且幾乎沒有脂肪，導致膽囊收縮素刺激不足。經過一夜濃縮的膽汁，若早上沒有適度脂肪刺激排出，膽固醇更容易結晶，長期提高膽結石與膽囊息肉風險。他建議改吃雜糧粥搭配蛋、少量肉類及燙青菜。
第三種是「燒餅加油條」，黃軒表示熱量高但營養密度低，高溫油脂增加氧化壓力，且缺乏纖維與優質蛋白導致血糖震盪大。他提醒偶爾吃沒事，但天天吃身體會用血脂回報。若真的想吃，建議搭配無糖豆漿、水煮蛋及蔬菜。
黃軒引用2024年發表於《The Journal of Nutrition， Health & Aging》的研究指出，早餐品質較高者，與較佳的心血管代謝指標、較小的腰圍及較好的腎功能表現相關。反之，早餐熱量太少或結構差，等於讓代謝踩空，形成心臟、代謝、腎臟「三殺」。
黃軒強調，及格的早餐應結構完整，至少包含谷薯類、肉蛋或豆類、奶類及蔬果。一般成人早餐蛋白質目標為20至25公克。他在社群平台總結，早餐要吃得「夠，且有方向」，吃錯早餐不會立刻生病，但會讓膽囊、血糖、代謝每天都在默默加班。
延伸閱讀
衛廣法三讀修正！鄭正鈐引中央法規標準法：中天案應適用「從新從優原則」
喬科維奇激戰5盤逆轉辛納 闖澳網決賽對決艾卡拉茲
台灣續留匯率操縱觀察名單 央行發聲：持續和美國交換意見
其他人也在看
48歲女水腫、血壓失控飆高！兇手竟是她每天都吃的「方便午餐」
一名48歲的女性患者，本身就是棉花糖體型，高齡懷孕後飽受妊娠水腫與高血壓之苦，沒想到產後問題依然存在。長期服用降血壓藥的她，某次回診時卻發現水腫突然加劇，連血壓都失控飆高，沒想到源頭竟是她每天都吃的「健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
脂肪肝怎麼吃都沒改善？營養師點名「這1類吃太少」 冷凍地瓜也有用
飲食中增加纖維的攝取不單單只是幫助排便而已，特別是水溶性纖維，對於新陳代謝、逆轉脂肪肝問題，具有非常顯著的效果。 哪些食物富含水溶性纖維？ 在營養治療脂肪肝的策略中，增加水溶性纖維攝取是非常核心的一環。林俐岑營養師的小天地分享，要逆轉脂肪肝，可將這些食材加入您的日常菜單： 1、黏稠的蔬菜：秋葵、木耳（黑木耳/白木耳）、海帶、皇宮菜。這些食物煮熟後那種滑滑黏黏的口感，正是豐富水溶性纖維的特徵。2、水果（尤其是果膠豐富的）：蘋果（帶皮吃）、柑橘類（橘子白絲部分）、芭樂、奇異果、黃金果等。 3、全穀雜糧與根莖類：燕麥（含有著名的 β-葡聚醣）、大麥、冷凍地瓜、冷凍馬鈴薯（冷凍後產生的抗性澱粉也有類似功效）。4、豆類：黃豆、黑豆、鷹嘴豆、紅豆、綠豆等。豆類同時含有水溶性與非水溶性纖維。5、種子類：奇亞籽 (Chia seeds)、亞麻仁籽，泡水後會形成膠狀。 6、天然補充品（如需要）：洋車前子殼 (Psyllium husk) 是非常高濃度的水溶性纖維來源。 吃富含水溶性纖維食物 應特別留意這2點 林俐岑叮嚀，雖然水溶性纖維好處多多，但攝取時請注意以下兩點： ．循序漸進：如果平常纖維吃得少，要常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
譚敦慈爸罹糖尿病40年 眼、腎、心都健康！3招擺脫糖尿病遺傳
誰說糖尿病久了一定會有併發症？無毒教母譚敦慈曝父親罹糖尿病40年，離世前眼睛和腎都維持得相當良好，也沒有心血管的併發症。她揭祕爸爸的控糖祕訣，除了飲食很自制、注意抓分量以外，而且很多年前就有先吃蛋白質健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
越吃越累還傷身！「3大地雷早餐」害慘心腎 雞蛋+牛奶上榜
早餐若未選對食物，恐對身體造成傷害。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，早餐最怕的不是吃油，而是「該啟動的系統未被啟動」，導致代謝緩慢、血糖不穩，對此分享3種「看似無害」卻可能傷身的早餐，例如「牛奶配雞蛋」，幾乎沒有碳水化合物，長期下來，不只增加肝腎代謝負擔，精神也會變差。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30則留言
茶葉蛋地雷不是糖！醫揭「1隱憂」易忽略：別選太黑
一名營養師近日發文列出9種看似無糖，其實糖超多的食物，其中包含茶葉蛋，反遭家醫科醫師反駁，茶葉蛋在飲食中並不構成糖分負擔。對此，兒童內分泌科專科醫師陳奕成也提到，茶葉蛋是用於補充蛋白質的不錯選擇，但對於孩童而言，茶葉蛋應留意鈉含量，避免選殼裂太深、顏色過黑的蛋。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針出事了？英國通報逾千例胰臟炎 疑涉17死
英國藥品和醫療產品監管署(MHRA)29日更新藥物安全指引，針對包含「猛健樂(Mounjaro)」、「週纖達(Wegovy)」與「胰妥讚(Ozempic)」等GLP-1類減肥與糖尿病藥物發布警示，提醒存在誘發嚴重急性胰臟炎的風險。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1則留言
44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相
根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。當時格林在機...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4則留言
50歲主管竟失智！3警訊別輕忽 長期睡不好大腦囤毒素
50歲出頭的謝姓男子曾是一名企業精英，3年前開始出現記憶障礙，到後來連語言都出現困難，就醫被診斷為早發型失智症。值得注意的是，謝男並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，顯示型失智症可能在無任何預警健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
獨家／男喝7天「貢丸湯」竟尿毒症？醫揭「驚人真相」：1器官早壞了
中國浙江省一名40歲痛風患者，連續一週喝貢丸湯，感到膝蓋劇烈疼痛就醫，確診為尿毒症晚期。台灣醫師柳朋馳表示，該名患者應該是原本腎功能就很差，因膝蓋劇痛而就醫確診尿毒症，與連喝7天貢丸湯的關聯不大。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言
影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的
影／馮提莫癌症末期又復發！直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的造咖 ・ 1 天前 ・ 7則留言
買年貨必看！營養師曝「關鍵物質」 過年六類點心吃出好心情
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣民眾採買農曆春節的年貨，總少不了各種零嘴、零食，還不知道買什麼嗎？營養師提醒，吃東西真的會影響情緒，而且影響其實比我們想像中還要大，但如果點心都剛好選到糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有「色胺酸」的種類，反而容易讓血糖有過大的起伏，情緒也更容易疲倦和煩躁，所以與其完全不吃點心，不如選對種類來得重要。 今年農曆春節假期...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
50歲女每天吃益生菌＋大量青菜，胃卻更脹、便秘更慘！醫揪2大問題吃了反加重腸道負擔
多吃益生菌和蔬菜看似健康的行為，卻可能不一定適合所有人？一名50歲女性多年來力行養生，卻飽受腹脹與便秘困擾，甚至需依賴藥物排便。經整合醫學門診詳細問診與功能醫學檢測後，發現胰臟消化酵素分泌不足，導致食物無法有效分解，且同時合併小腸菌叢過度增生（SIBO）問題。醫師指出，當消化功能與菌相失衡時，盲目補......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
瘋搶「瘦瘦針」減肥注意！英接獲千例胰臟炎通報 疑涉17死
在台灣俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減肥與糖尿病藥物，如市面熱銷的「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖達（Wegovy）」與「胰妥讚（Ozempic）」，因成效顯著而被許多人視為體態管理的熱門選擇。然而，英國藥品監管機構近日發布最新警示，提醒這類藥物存在誘發「嚴重急性胰臟炎」的小幅風險。根據英國官方自由時報 ・ 19 小時前 ・ 11則留言
天冷關節卡卡又痠痛？醫推4大食材：護骨防發炎
生活中心／林依蓉報導隨著氣溫驟降，不少民眾會明顯感覺關節卡卡、痠痛感加劇，尤其是年長者或有舊傷的人更是有感。對此，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓近日在臉書發文指出，冬天護骨不能只靠穿得暖，內在飲食更是關鍵。若吃錯食物不只會影響鈣質吸收，甚至可能會加速關節退化。因此，他特別推薦「4大護骨補給」，建議民眾透過天然食材來強化骨骼、舒緩關節不適。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
早餐不是吃清淡就好！醫揭「3大地雷組合」 牛奶配蛋竟上榜
黃軒引述《The Journal of Nutrition, Health & Aging》期刊研究指出，早餐應提供全天約20至30%的熱量，且品質良好的早餐與較佳的心血管代謝指標、腰圍控制與腎功能表現息息相關。反之，若早餐內容貧乏、營養結構失衡，不僅代謝緩慢，還可能影響肝腎機能與精神表現。三大...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
冬天反而最容易瘦？醫師教3招不發胖，燃脂更快
每到冬天，衣服穿得厚、活動量變少，熱奶茶、火鍋、燉湯一個接一個，結果還沒過年，體重就先多了幾公斤。家醫科醫師陳欣湄指出，從生理角度來看，冬天其實反而是「最容易瘦」的季節，只是多數人都做錯了。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
別上當！「蒙特樂橄欖油」混充低價油遭逮 北市開罰400萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 蝦皮、MOMO等電商平台都曾販賣的橄欖油驚爆混充低價芥花油！台北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，並於融琦公司於新北市深坑區承租的製造場所，現場查獲混充油品的相關設備、器具，衛生局已先依標示不實從重裁處融琦公司新台幣4...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 22 小時前 ・ 發表留言