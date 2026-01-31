牛奶配雞蛋、清粥小菜竟是「早餐大雷」 醫示警：恐增肝腎代謝負擔

許多人認為早餐只要清淡、少油，就等於健康，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，真正傷身的早餐，往往不是吃得太油，而是「吃得太乖」。（示意圖／翻攝自pixabay）

黃軒在臉書粉專分享,人體經過一整夜約8到10小時的空腹後,早上其實正等待明確的「啟動訊號」。他解釋,碳水化合物負責告訴大腦一天開始運作,蛋白質與脂肪能刺激膽囊收縮、穩定血糖,而足夠的熱量比例則有助於重置代謝節律,「早餐最怕的不是吃油,而是該啟動的系統沒被啟動。」他直言,若早餐缺乏其中任何一個環節,短期可能沒有不適,但長期下來,代謝就會「錯拍」。

黃軒在臉書粉專分享，人體經過一整夜約8到10小時的空腹後，早上其實正等待明確的「啟動訊號」。他解釋，碳水化合物負責告訴大腦一天開始運作，蛋白質與脂肪能刺激膽囊收縮、穩定血糖，而足夠的熱量比例則有助於重置代謝節律，「早餐最怕的不是吃油，而是該啟動的系統沒被啟動。」他直言，若早餐缺乏其中任何一個環節，短期可能沒有不適，但長期下來，代謝就會「錯拍」。

看似無害、甚至被視為模範的早餐組合，也可能暗藏風險。黃軒指出，像是牛奶配雞蛋，問題不在蛋白質，而在於「只有蛋白質」。他說，這樣的早餐幾乎沒有碳水化合物，胰島素訊號不足，反而讓蛋白質被迫拿去當燃料，而不是用於身體修復，長期可能增加肝腎代謝負擔，精神效率也會下降。他強調，並非不能吃，而是「不能只吃」。

另一種常被誤認為養生的清粥配醬菜早餐，也存在結構性問題。黃軒指出，這類早餐高鈉、低蛋白，且幾乎沒有脂肪，導致刺激膽囊收縮的膽囊收縮素分泌不足。他解釋，膽汁經過一夜濃縮後，若早上沒有適度脂肪促進排出，膽固醇更容易結晶，長期恐增加膽結石與膽囊息肉的風險，「這不是推測，而是膽汁生理的基本邏輯」。

至於燒餅油條，黃軒則認為並非毒藥，但不適合作為日常早餐。他指出，這類食物熱量高但營養密度低，高溫油脂會增加氧化壓力，又缺乏纖維與優質蛋白，容易造成血糖大幅震盪。他提醒，偶爾吃無妨，但若天天食用，身體最終會以血脂異常作為回應。

在科學證據方面，黃軒引用2024年發表於《The Journal of Nutrition, Health & Aging》的研究指出，早餐熱量約占全天的20至30%，且早餐品質較佳者，普遍擁有較好的心血管代謝指標、較小的腰圍，以及較佳的腎功能表現。相反地，早餐熱量過低或結構不良，等於一早就讓代謝「踩空」，長期恐對心臟、代謝與腎臟造成三重負擔。

黃軒強調，醫學上及格的早餐並非追求精緻，而是結構完整，必須同時涵蓋碳水化合物、蛋白質與脂肪，再搭配蔬果與乳製品。他也建議，一般成人早餐的蛋白質攝取量應落在20至25公克左右，若有控血糖或體重管理需求，則可略為提高。

黃軒總結，早餐真正的風險不在於「吃錯就立刻生病」，而是長期代謝與膽汁動力學的錯配。他提醒，早餐吃得清淡未必健康，關鍵在於是否「吃得夠，且有方向」。他直言，吃錯早餐，也許不會馬上出問題，但膽囊、血糖與代謝系統，可能每天都在默默替身體加班。



