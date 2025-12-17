牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王

許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。

小松菜是補鈣王

根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。

營養師林世航指出，許多人認為蔬菜中的鈣質吸收率不佳，事實上，便當常見的小松菜其實是補鈣王，營養價值相當高，每100克小松菜約含有90毫克鈣質，在蔬菜中屬於高鈣蔬菜，高居綠葉蔬菜之冠，鈣含量也超過牛奶、菠菜。

林世航表示，小松菜常被誤認為是油菜，但實際上是改良品種，且草酸含量相對較低，不會明顯抑制鈣質吸收；根據研究，其吸收率可達50％至60％，優於許多其他蔬菜，特別適合素食者或無法攝取乳製品的人，作為日常補鈣的食材來源，許多蔬菜本身就富含鈣質，只要選對種類、掌握攝取原則，也能輕鬆補鈣。

健康便當這樣吃

林世航也分享，挑選健康便當的原則，主食部分應優先選擇全穀雜糧類，如紫米飯或地瓜，不僅能延緩血糖上升，也有助於整體營養的均衡。蛋白質來源方面，建議挑選富含Omega-3脂肪酸的魚類，如鯖魚或鮭魚，除了提供EPA與DHA，也較一般紅肉脂肪含量低，更適合日常攝取。

