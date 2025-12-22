牛室炙燒牛排全數關閉北部據點！板橋、林口12/21同日結業

連鎖平價牛排品牌「牛室炙燒牛排」近日無預警關閉其在北部地區的所有據點，包括新北市板橋府中店與桃園林口長庚店，皆於12月21日結束營業。此消息一出，吸引了不少在地民眾及常客的注意，並在社交媒體上引發熱烈討論。

根據官方臉書公告，牛室炙燒牛排表示，此次結業是為了「尋找更適合的地點」，並透露團隊正在調整營運策略，期望未來能再次與顧客見面。不少顧客對此表示驚訝，有人甚至在關閉前幾天還前往用餐，得知消息後感到難以接受。

自2018年在台中創立以來，牛室炙燒牛排以其平實價格和多樣自助吧聞名，成為許多家庭及學生的用餐選擇。儘管板橋店曾經人氣高漲，出現排隊超過一小時的情況，但在結業前夕，店內的票價優惠仍未能挽回客源。部分熟客指出，近半年來顧客明顯減少，並提到「品質不如從前」，這可能是導致客源流失的原因之一。

外界普遍認為，此次全數關閉與市場競爭激烈有關。今年在板橋地區，兩大本土牛排品牌「貴族世家」與「我家牛排」相繼開設大型旗艦店，提供上百種料理的自助吧和高性價比的套餐，成為強大競爭對手。此外，房租成本及人事支出也可能是品牌撤點的另一原因。

儘管北部門市全面關閉，據了解，牛室炙燒牛排在中南部地區仍保有7家門市繼續營運。業界分析指出，該品牌未來可能會調整策略，將重心轉移至競爭相對和緩的中南部市場，以穩定品牌發展。

