牛市結束了？4大投資心法！「這句」最重要

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財經中心／師瑞德報導

美國經濟儀表板連續24個月維持「擴張」綠燈，顯示基本面依然穩健 。儘管短線市場震盪，但在AI實質需求與企業獲利支撐下，牛市格局未變。法人建議投資人維持股債均衡配置，並採取回檔分批布局或定期定額策略，以掌握長期成長與收益機會 。（AI製圖）

台股近期上沖下洗，讓不少投資人感到心慌，甚至懷疑是否該離場觀望。然而，如果將視角拉高至宏觀環境，市場的焦慮或許顯得過於多慮。

根據富蘭克林坦伯頓基金集團最新發布的【美國經濟儀表板】，在追蹤的三大類、十二項經濟指標中，儘管就業信心仍呈現衰退，但營建許可、零售銷售、薪資成長及ISM新訂單等指標皆展現穩健擴張力道，整體燈號連續24個月維持「擴張」的綠燈，證明美國經濟基本面底氣十足。

「下跌買入」策略 牛市續航的勝利法則

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股市的波動常被投資人視為風險，但法人眼中卻是獲利契機。富蘭克林坦伯頓凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲（Jeffrey Schulze）強調，美股目前的牛市是建立在企業獲利強勁帶動的基礎上，而非單純的估值膨脹。

歷史數據顯示，即便在股市強勁漲幅後，未來6個月平均報酬率仍有8.5%的成長潛力。因此，對於當前的波動，法人建議應採取「下跌買入（Buy The Dips）」的策略，將每一次的市場修正視為加碼優質資產的黃金窗口。

AI與科技需求支撐 中小型股迎來爆發點

展望2026年，市場投資邏輯正悄悄改變。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，AI與自動化技術帶來的生產力提升，正從巨型科技股擴散至醫療保健、金融及工業等領域。

這意味著市場廣度正在擴張，市值低於巨型股的公司將湧現新的投資機會，特別是中小型股在產業轉型中更具爆發力。同時，科技基金經理人強納森·柯堤斯也表示，雲端需求依然強勁，AI投資趨勢不僅具備高度可持續性，且企業現金流充足，財務槓桿控制得宜。

給投資人的戰術建議 長線勝出的組合心法

面對市場的起伏，維持多元分散與股債均衡的配置，仍是長線勝出的不二心法。針對不同需求的投資人，建議如下：

心法1：核心持股穩盤：建議以「美國及新興市場平衡型基金」作為核心部位，兼具股市成長性與債息防禦力，同時廣納美亞AI生態系商機。

心法2：債市靈活佈局：可側重「美國非投資級債」及「新興市場當地貨幣債券基金」，作為抵禦利率波動的緩衝。

心法3：股票汰弱留強：看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金。對於已進場的投資人，建議續抱並耐心等待市場沉澱；空手者則可採取回檔分批佈局或大額定期定額策略。

心法4：資產組合加值：依個人風險屬性，可酌量配置黃金或天然資源產業型基金，以應對地緣政治與通膨風險。

總結來說，現階段的震盪是牛市中繼的健康調整。投資人應將焦點放回「企業獲利」與「長期成長趨勢」，避免被短線情緒牽著走，才能在宏觀環境穩健的前提下，有效掌握長期資本增長的甜美果實。

美國經濟儀表板連續24個月維持「擴張」綠燈，顯示基本面依然穩健 。儘管短線市場震盪，但在AI實質需求與企業獲利支撐下，牛市格局未變。法人建議投資人維持股債均衡配置，並採取回檔分批布局或定期定額策略，以掌握長期成長與收益機會 。（資料來源：截至2026/5/31。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資，凱利投資衰退風險儀表板創立於2016年1月。）

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