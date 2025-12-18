牛市續命？大摩揭示2026年美股甜蜜代價、通膨黑天鵝逼近

美股17日收盤大多下挫，道瓊工業指數下跌302.30點。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 2025年結束時，金融市場連續第四年強勁的牛市。基準標普500指數已創下新高，截至12月12日，年初至今漲幅約16%。以下是摩根士丹利財富管理首席投資長麗莎．沙萊特發表2026的投資重點摘要與展望內容：

標普500指數已連續第四年帶來強勁報酬，2026年股市牛市可能持續。然而，關稅、健康保險費上漲及選前刺激措施等風險，可能推升通膨並對利潤空間造成壓力。

牛市能否持續第五年？摩根士丹利全球投資委員會認為其仍有空間繼續運作。由於經濟衰退的機率依然極低，且企業盈餘將實現兩位數成長，預計標普500指數今年將上漲10%，達到約7,500點。

首先，市場已經將許多預期中的好消息納入價格，顯示額外的上漲空間可能有限。例如，聯邦基金利率將從目前的3.5%〜3.75%目標區間降至最低3%的預測，已在目前高昂的股票估值中得到很大反映。投資人對《一大美麗法案》及金融服務放鬆管制帶來的刺激期待，以及對新AI技術的快速採用將大幅提升企業獲利的信念，也同樣令人擔憂。

美國股市面臨的其他潛在挑戰包括：

抵銷關稅影響：

雖然市場在2025年下半年大致擺脫了關稅問題，但關稅仍有可能增加企業和消費者的成本。儘管關稅目標是促進國內製造業，這仍可能導致通膨壓力和需求減弱。

較高的醫療費用：

加強版《平價醫療法案》補貼可能到期，以及基礎醫療成本上升，預示著健康保費的上升。這可能加劇通膨壓力，減少消費者可支配收入，並推高企業成本，進而抑制經濟活動。

「熱跑」刺激：

如果美國總統政府在期中選舉前向選民發放與關稅相關的獎金支票，可能會刺激經濟並釋放新的物價壓力，即使聯準會正試圖控制通膨。反過來，2026年將任命新的聯準會主席，且很可能在意識形態上與政府透過降低利率和讓經濟過熱來管理日益增長的美國債務的目標一致，這一策略同時也增加了通膨風險。

