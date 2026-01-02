牛市領、熊市等？一文搞懂「申請勞退」最佳時機

很多人並不清楚勞保老年給付與勞工退休金（簡稱勞退金）的差別，其實，勞保老年給付是社會保險，僅是退休生活保障的一部分而已，「勞退金」才是最重要的保障，而且請領的金額與台股表現息息相關。為何你我的退休金跟牛市、熊市有關？

由於勞退新制於2005年7月1日開始執行，所以有不少勞工跨越新舊制度，導致許多人對勞退金一頭霧水，《遠見雜誌》以問答方式，讓勞工輕鬆掌握，到底要如何請領勞退金，對自己最有利？以下是勞動部勞保局的答覆。

問（遠見雜誌，簡稱問）：勞工退休金新制與舊制的差別？

答（勞保局答，簡稱答）：2005年7月1日是重要的分水嶺。在此之前，勞工退休金是依據《勞動基準法》，必須在同一家公司工作滿15年以上且年滿55歲，或是滿25年等條件，才能請領退休金。如果在還未達到條件前就離職或是公司倒閉，勞工根本拿不到退休金。

廣告 廣告

政府為避免勞工無法領到退休金，於2005年7月1推出新制，並保留五年時間，讓勞工考慮要選擇繼續適用舊制還是轉入新制，如果選擇舊制，即按照舊制的計算方式領取勞退金；如果是2005年7月1日以後，新受僱的工作者，全部都適用勞退新制。（見圖表）

無強烈資金需求者，可將勞退金當成投資理財工具

問：何時申請勞退金，對勞工較為有利？有人說在股市高點時提出比較好？

答：勞工領取的退休金，包括提繳入專戶的本金，以及累積收益的合計總額，累積收益金額除已分配入專戶的收益外，還有「尚未分配期間」的收益，而尚未分配的收益是以申請退休時，當月勞動基金運用局公告最近月份的收益率，計算至當月為止，例如5月申請退休金，1月至5月尚未分配的收益，會以5月當時所公告的收益率計算。因此，勞工申請當月公告的收益率，會影響到退休金的核發金額。所以建議請領前，先上網查看公告的最新收益率，並試算好核發金額，仔細考量後，再提出申請。

問：基金投資收益攸關退休金的多寡，如果申請時遇到股市大跌，退休金會受到影響嗎？

答：勞工如果有計畫請領退休金，可以先進行試算，就會知道目前公告的收益率對退休金的影響情形，如果當期收益有虧損，可以自行衡量是否要馬上請領勞退金，如果可以等待股市好轉，確實比較合適。不過，仍需評估個人財務及生活規劃，且請領時累積的收益，至少有銀行二年期定存利率的收益保障，所以勞工不必過於擔心。

不過，如果沒有強烈資金需求的人，也可以將勞退金當成投資理財的一部分，過去的經驗顯示，勞退金的投資報酬不錯。

12月1日，勞動基金公告收益率達11.82％

問：每年幾月會分配投資盈餘入帳？如果民眾在分配盈餘前申請退休，權益是否會受損？

答：依規定勞動基金運用局於每年2月底前，會通知勞保局新制勞退基金前一年度的投資損益，勞保局會於3月底前辦理收益分配，匯入每個勞工的「個人退休金」帳戶。

勞工如果在辦理年度收益分配前申請退休金，對於還沒有分配收益的部分，都會以申請當月勞動基金運用局公告最近月分的收益率，計算至申請當月為止，收益分配權益不會受損。

勞工可以上網查閱「勞工退休金條例」退休基金最近月分收益率，例如12月1日公告的收益率為11.8202％。

問：如果台股多年表現不佳，會導致歷年累計的盈餘虧空，甚至侵蝕到本金嗎？

答：當勞工請領退休金時，累積收益的部分，將會從開始提繳退休金到領取退休金為止的這段期間內，全程計算實際收益的累積金額，如果總收益金額低於同期間以銀行二年定存利率計算所累積的保證收益金額，會補足保證收益金額發給勞工。

所以申請退休時，基金運用如有虧損情形，勞工的提繳本金不會減少，收益保證也不會低於銀行二年期定存利率，勞工的權益絕對會受到保障。（延伸閱讀：2026退休金請領懶人包：勞保、勞退如何領好領滿？）

勞工只要年滿60歲，隨時都可請領新制勞退金

問：如果申請退休時，不是滿歲，而是XX年X個月，這樣是否對勞工不利？會影響到退休金的計算嗎？

答：勞工年滿60歲後即可以請領勞退金，不管何時申請，所領的退休金都是個人專戶所累積的提繳本金以及收益總額。如果選擇領月退休金，會依據年金生命表、平均餘命、利率等作為計算基礎，有關「平均餘命」是採勞工申請退休金時的年齡，依年金生命表所載該年齡的平均餘命計算（計算至整數）。所以勞工請領時，無論是否滿歲，平均餘命都是相同的，並不會影響到所計算的月領金額。

問：勞退金要一次領還是月領，比較有利？

答：首先，不論勞工是否仍在職工作，年滿60歲即可請領勞退金，若年資滿15年，可選擇一次領或月退；若未滿15年，只能一次領。

不論勞工選擇一次領或月領，都是領取退休金專戶的本金及累計的收益總額，不同的是，選擇月退者是按「季」核發，一次是發三個月的退休金，對於尚未領取的月退金額仍會存儲於個人專戶，並參與基金運用與收益分配，至於哪一種方式較有利，建議勞工依其財務需求與生涯規劃等仔細評估。

問：申請退休，一定要透過離職的公司提出嗎？還是可以自行申請？一定要有公司核發的退休文件嗎？

答：勞工年滿60歲想請領新制勞退金時，只需填寫「勞工退休金申請書及收據」即可，無須離職也不需檢附其他文件，亦不需公司核發的退休文件。除非未於國內設籍者，需檢附身分證明相關文件，例如居留證。

勞工退休後又進職場工作，雇主仍須提繳6％勞退金

問：如果勞工申請勞退金後，又受雇上班，資方是否仍必須提存6％的勞退金？

答：雇主應該為勞工從到職日起至離職日止，按月提繳不低於每月工資6％的退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。因此，勞工退休後再受雇，從事適用勞基法的工作，雇主仍須依法提繳退休金。

問：勞工退休後再受雇所累計的勞退金，要如何請領？

答：勞工領取勞退金後繼續工作，提繳的退休金及其收益，一年以請領一次為限，意即於前次請領退休金後，須至少間隔一年期間，才能再請領。

問：勞退金也有遺屬年金嗎？

答：勞退金性質是屬於勞工個人的財產，如果勞工在尚未請領退休金前過世，退休金專戶內的本金與收益，應由遺屬或指定請領人一次請領。這與勞保的「遺屬年金」制度不同。

勞工可透過合法遺囑，指定任何人（不限於法定遺屬）為退休金的請領人，該指定具有優先效力；若有特留分情形，有數人可以請領退休金時，應與其他請領人共同具領。

若未立遺囑者，則由法定順位的遺屬請領，順位為配偶與子女→父母→祖父母→孫子女→兄弟姊妹。

如果勞工還沒開始領勞退金就過世，不論年資是否滿15年，繼承人只能一次領；若勞工已開始領月退休金，還沒領完就過世，月退休金會停止發放，剩餘金額會一次結算給遺屬或指定人，不能月領。

總而言之，勞退金對勞工的退休生活助益甚大，勞保局建議，從年輕投入職場，個人專戶就開始累積雇主提繳的勞退金，如果勞工也能自願提繳，累計數十年的投資成果，堪稱一筆可觀的資金，對退休生活更有保障。

項目 勞退新制（個人專戶制） 勞退舊制（勞基法退休金） 實施日期 2005 年 7 月 1 日之後 2005 年 7 月 1 日之前 適用對象 新制啟動後的新進員工

新制前已在職、並選擇轉入新制者 新制前已在職、且選擇留在舊制的員工 資金存放 勞保局「個人退休金專戶」 臺灣銀行「雇主退休準備金專戶」 可攜性 跟著勞工走，換公司年資仍可累積 不能攜帶，換公司年資歸零 提撥比例 雇主強制提撥 6％

勞工可自願加碼 1〜6％ 雇主每月提撥 2％〜15％至準備金帳戶 請領條件 年滿 60 歲即可領取，與年資無關 需在同一家公司滿一定年資與年齡才可請領 給付方式 滿 15 年可選擇「月領」或「一次領」

未滿 15 年僅能「一次領」 原則上一律一次領（除非另行協議） 破產風險 資金存於個人專戶，享有至少「兩年定存利率」的收益保證。無破產風險 公司須提足準備金；若經營不善恐有領不到的風險

整理：彭杏珠