牛排店員工自肥被抓包！狂灌12200點成「點數大亨」 爽吃免費餐下慘場了

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洪姓男子任職牛排店店員期間，透過平板電腦幫自己灌入大量會員點數，再到其他分店抵用消費。示意圖／AI生成

苗栗一名洪姓男子任職連鎖牛排館期間，涉嫌利用店內會員系統漏洞，短短兩週內輸入高達3筆共112萬元的虛假消費紀錄，加上活動回饋，替自己累積12200點會員點數，之後再持點數到分店兌換餐點折抵消費。事後店家發現會員帳號點數異常報警處理，洪男雖辯稱點數是同事轉贈，但法院認定其利用職務之便竄改電磁紀錄牟利，二審駁回上訴，維持有期徒刑4月判決。

判決書指出，洪男於2024年5月至7月底期間，任職某連鎖平價牛排館苑裡分店期間，先以暱稱張姓男子及自己的手機門號申請會員帳號，接著利用店內工作平板，陸續輸入虛構消費紀錄。

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其中包括單筆消費100萬元累積1萬點、消費10萬元累積1000點，以及消費2萬元累積200點，另外還透過活動贈點方式增加1000點，短時間內讓帳號累積超過12200點會員點數。

檢警調查發現，洪男離職後仍持續使用帳號，甚至曾核銷3800點兌換100份餐點。之後於同年8月18日前往清水分店用餐時，再利用會員點數折抵720元餐費，店家察覺點數來源異常後報警查辦。

洪男到案後否認犯行，辯稱點數是同事蔡姓員工轉贈，自己不知道點數來源有問題。然而法院查出，牛排館會員點數原則上無法直接轉讓，且洪男申辦會員後短短8分鐘內，帳號就出現「消費100萬元累積1萬點」紀錄，時間點高度吻合。

法官認為，洪男熟悉店內平板操作方式，又是實際獲利者，相關異常點數均流入其掌控的會員帳號，加上他明知點數數量異常仍持續使用，足認犯行明確。

高等法院台中分院審理後認定，洪男涉犯無故變更電磁紀錄罪及詐欺得利罪，因屬想像競合，從一重論以無故變更電磁紀錄罪，維持一審有期徒刑4月、得易科罰金之判決，可上訴。



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