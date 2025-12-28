牛排店找「長髮飄逸女」付錢！本尊「高EQ道歉文」逆轉風向…2.4萬人讚爆

一名服飾店老闆坦承在牛排店用餐後忘了付錢就走人。示意圖／取自免費圖庫pixabay

新北市中和一間牛排店日前在臉書社團貼出監視器畫面尋人，並在文中透露該名女客人用餐後忘記結帳離店。PO文曝光後頓時引起熱議，而當事人其實是公館店某日系服飾店老闆，得知此事後也趕緊發文還原經過，坦言因獨自用餐太久而一時疏忽忘了付費，得知此事後已立即回店補繳並誠心道歉，還主動替店家宣傳，更釣出店家留言互動。

一名餐廳業者日前在臉書社團「我是中和人」中PO出監視器畫面請求社團管理員協助找人，只見畫面中坐在33桌、有著一頭飄逸長髮的女客人和另一半與小孩一同到店用餐，沒想用餐完畢後卻忘了結帳就離開，因此店家希望客人看到簡訊後，迅速回店結帳。

對此，一名在公館經營日系服飾店的老闆28日就透過自家粉專還原事情經過，表示事發當天他與丈夫、小孩一同到店享用牛排，而丈夫後來先帶小孩回家上線上英文課，而她為了不打擾小孩上課，又想好好享用美食，便在店內慢慢用餐。不料，老闆吃了近1個小時之後竟忘記付錢就離開店面，結果被住在永和的員工看見牛排業者的「尋人啟事」後致電告知，才發現一家人吃了霸王餐，嚇得他趕緊準備出門返回餐廳付錢。

牛排店業者發文尋找忘記付錢的客人。圖／翻攝自FB

老闆無奈表示，另一半看見PO文後也相當傻眼，並告知他原文下已有網友開始公審，因此除了感激店家在原文底下客氣地留言回覆，還感謝店家截圖她如此頭髮飄揚的畫面：「他說他剛好去買飯，店員也沒有注意，他先墊錢了，想說我們應該會記得然後回來」。原PO也非常感激店家的PO文尋人，否則忘記此事的她可能真的不會回店付錢：「好險我不在永和人裡面，不然我看了被罵爆應該會很想哭。」

最後，服飾店老闆在文末強烈推薦該牛排餐廳：「可以看到上面有地址，歡迎各位去吃喔，在此宣傳，真的很好吃，而且很新鮮，自助吧的部分很新鮮，選擇又很多，我以此謝罪，完全誠心誠意的剛好介紹一下這家好吃的牛排店！」原PO表示，雖然牛排店業者已經刪除原文，但他擔心還有許多認識他的親友提醒記得回去付錢，因此特別PO文分享此事。

服飾店老闆的貼文也釣出牛排店業者留言。圖／翻攝自FB

PO文曝光後頓時引起熱議，短短1天內已吸引逾2.4萬人點讚，不少網友都讚嘆服飾店老闆的高情商道歉文：「沒事的，人都有不小心忘記的時候，但妳發現後有積極處理，很棒的」、「這EQ真正高，道歉的範本」、「是說，這張監控照片，拍的很好耶！店員幫你挑了最燦爛的瞬間！正常監控照片都很災難」、「樓主不是故意的，還幫宣傳店家，太好了」、「我也做過這種事，同學打電話給我說剛剛你是不是買早餐沒付錢，超尷尬的，所以我百分之百相信你不是故意的！」

PO文下還釣出牛排店粉專留言，並為原文中未替服飾店老闆打上馬賽克一事道歉：「您好 ！沒事的。敝店同仁因為您ㄧ時疏忽，發文造成您的困擾，我深感抱歉！我也跟員工機會教育，唸了她們一下下，您下次來用餐時，我特別加碼，招待您！感謝您的光臨與推薦，也祝您服飾店生意興隆！」



