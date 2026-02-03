牛排店點七分熟「像沒熟？！」 店家：顧客反映就會處理

高雄市 / 綜合報導

高雄三民區一間新開的連鎖牛排店，不少民眾搶嘗鮮，現場人潮滿滿，但有顧客投訴，說自己點7分熟的牛排，但送上來卻看起來像沒熟，實在很難接受，對此店長回應，如果有任何問題，都可以當下反映，他們會做處理，有些太生的部分，其實鐵盤都還有熱度，可以稍微燙一下，如果是太熟的話，會收回重新處理。

民眾說：「這個店員說，只有7分熟，這個是7分嗎？」民眾到牛排店用餐，結果送來的餐點，讓他有點傻眼，直呼這肉的熟度根本像沒熟，自己點5分熟，店員說這肉品只能選7分熟，但送來長這樣，實在不太能接受。

廣告 廣告

民眾說：「應該5分左右吧，對對，有點生，可能會叫他再用熟一點，因為那個熟度不夠啊。」、「他的7分熟，是不是放在鐵盤出來，還會有點遇熱，有可能，但這樣我會有點不接受，叫師傅再重烤一下OK吧。」、「應該不行吧，感覺還要再煎熟一點吧。」

高雄三民區這間新開幕的連鎖牛排店，滿滿人潮都想來嘗鮮，但卻有顧客控訴，肉的熟度跟想像的有落差，7分熟送上來，卻看起來還是很多血水，對此店長說，都可以馬上向他們反應。

牛排店店長鄭小姐說：「太生的部分，我們鐵盤，熱度是夠的，切開來反覆燙一下，其實熟度是會達到客人所要求的，如果是煎太熟的部分，我們會立即收回，請師傅再做改善。」吃牛排熟度幾分，個人喜好不同，但如果真的太生，吃不下去還是得反應，店家也是要幫忙處理。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄男飆罵店家出菜慢 業者詼諧PO文「防治熱中暑」

連鎖壽司店險吃到小強！ 業者先稱「小飛蟲」後致歉

吃夜市牛排「往嘴擠番茄醬」 惡作劇男自拍道歉

