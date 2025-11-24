牛排攤員工唱TWICE的歌遭批「很憨」 他回嗆︰我還會唱蔡依林啦
〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市大安區某牛排攤劉姓員工昨晚工作時哼著韓團TWICE歌曲，遭一旁吃臭豆腐的廖姓客人批評「很憨」，劉男氣的回嗆「你在不爽什麼」、「我還會唱蔡依林的啦」，民眾深怕上演全武行連忙報案，警方到場後，所幸雙方僅發生口角，事態並未擴大，結束一場鬧劇。
網友將該段影片上傳至IG現時動態，影片一開始廖男不斷對著劉男咆哮，而劉男則回嗆「你在不爽什麼！」，連劉男同事也覺得莫名其妙，直說「他唱歌怎麼了、你就吃你的東西」，最後劉男回嗆「愛台灣愛周子瑜不行哦」，接著轉為唱蔡依林的日不落。
大安警分局表示，事發在昨天晚間8時許，大安路一段牛排攤23歲劉姓員工煎牛排時哼唱歌曲，引起一旁在臭豆腐攤消費46歲廖姓顧客注意，並批評劉男「唱歌很憨」，隨即引發雙方口角爭執。
警方指出，民眾見狀報案稱發生口角糾紛，線上警力隨即趕赴現場，並了解事件源於店家與顧客間發生言語爭執，並未衍生肢體衝突，經告知相關權益，雙方均表示不需警方其他協助，而廖男用餐後離去，並無進一步擴大事態。
警方呼籲，民眾若發生糾紛請立即通知警方到場協助，切勿以暴力解決問題，警方將持續巡查轄內出入複雜之場所，以確保社會秩序與市民安全。
