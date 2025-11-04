牛排教父賣火鍋！1080元就能吃日本和牛 龍蝦海鮮煮雜炊

生活中心／賴俊佑報導

牛排教父旗下「WAGYU CLUB shabushabu」進駐信義區。(圖／教父牛排餐飲集團提供）

火鍋控注意了！牛排教父旗下「WAGYU CLUB shabushabu」進駐信義區，主打日本和牛涮涮鍋、壽喜燒個人套餐，平日商業午餐只要1080元就可吃到「日本和牛涮涮鍋套餐」，誠意十足；另外，王品集團旗下石二鍋推出期間限定「台酒飄香麻油鍋」，內用就送限量台酒聯名玻璃杯和杯墊，12mini快煮鍋則推出「台酒花雕雞鍋」，完成打卡任務有機會再吃一鍋。

「WAGYU CLUB shabushabu」主打和牛涮涮鍋、壽喜燒個人套餐。(圖／教父牛排餐飲集團提供）

信義區高端火鍋再+1 一個人也能吃日本和牛涮涮鍋、壽喜燒

牛排教父鄧有癸再拓餐飲事業版圖，以西餐結合和牛燒肉、和牛日式涮涮鍋成功打響名號的「WAGYU CLUB shabushabu」進駐新光三越台北信義新天地 A4館 6樓主打「整頭買入日本和牛」，菜單聚焦可品嚐到A5和牛、F1和牛不同部位的涮涮鍋、壽喜燒個人套餐，肉量給足每人180g，每人1380元起即可大啖日本和牛的脂甜軟嫩，若選伊比利豬、日本和牛合體的「肉品盛合套餐」，總肉量更豪氣加至 200g 且不另外加價。

店內壽喜燒則採關東式煮法，將醬油、味琳、清酒、上白糖、蘋果熬煮而成的「割下」醬汁倒入鐵鍋中煮開，加入肉片、板豆腐、厚香菇、山藥、黑蠔菇、日本大蔥等配料，煮好後以蛋液沾食。這與以羅臼昆布，鰹節高湯涮煮的淡雅涮涮鍋，形成一濃郁、一清新的迷人對比，讓饕客依喜好選擇，食來各有千秋。

平日商業午餐1080元就能吃日本和牛。(圖／教父牛排餐飲集團提供）

平日商業午餐更划算，只要1080元就可吃到「日本和牛涮涮鍋套餐」，團隊並為忌口的消費者準備龍蝦海鮮鍋，以伊比利豬搭鮮鮑、干貝、魚片的海陸雙拼鍋套餐(1580元/人)，信義區高端火鍋選擇再加一。

石二鍋聯手台酒推出「台酒飄香麻油鍋」。(圖／王品集團提供）

王品旗下火鍋品牌攜手台酒推出限定火鍋 還送玻璃杯、杯墊

石二鍋聯手台酒推出「台酒飄香麻油鍋」，選用台酒麻油和紅標米酒，湯頭溫潤順口伴隨細緻麻油香，內用聯名鍋就送限量台酒聯名玻璃杯和杯墊，還有副餐「台酒麻油雞肉飯」，將麻油雞肉醬淋在留胚米上再撒上油蔥酥與雞絲，搭配鍋物美味相互呼應。

12mini快煮鍋攜手台酒推出「台酒花雕雞鍋」。(圖／王品集團提供）

12mini快煮鍋攜手台酒推出「台酒花雕雞鍋」，採用台酒獨家研發的湯頭，搭配花雕酒獨特香氣，溫潤不嗆，入口濃郁滑順，副餐「台酒麻油香雞飯」和「台酒麻油香麵線」選用台酒特製麻油雞醬，米粒和麵線吸飽醬汁，每口都香氣十足；11月底前到12mini內用新鍋並完成IG打卡任務，還有機會在12月31日前免費再吃一鍋。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

