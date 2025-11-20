牛排教父「WAGYU CLUB shabushabu」插旗信義A4，和牛涮涮鍋、超入味壽喜燒5大亮點太誘人
教父牛排餐飲集團繼TOP CAP STEAKHOUSE與AMBER HILL之後再度出手，以全新品牌「WAGYU CLUB shabushabu」正式插旗信義A4館，打造出專為個人而設的頂級和牛鍋物殿堂。從整頭日本和牛冷藏直送、現點現切的肉質到Fine Dining級甜點收尾，每一口都展現教父團隊的極致執念。
亮點1｜3種等級的肉香層次
「WAGYU CLUB shabushabu」主打整頭進口日本和牛，從分切到修整全由內部侍肉師親自掌刀。現場提供「日本和牛」「上選日本和牛」「特選日本和牛」3種價位，依部位與油花比例分出層次。侍肉師張修毓表示：「F1和牛兼具柔嫩油花與彈性口感，吃得到日本和牛的香甜，也有不膩口的爽度。」這樣的平衡使它近年在台灣人氣急升，成為純種和牛之外的新寵。
日本和牛（$1380）
選用F1和牛前胸、內腿頭刀、外腿三叉與鯉魚管等部位，脂肪比例恰到好處，咬感彈性中帶細嫩，適合喜歡清爽油花的人。
上選日本和牛（$1690）
取自臀上蓋、芯芯肉、前腿心與牛背肩，油花細密均勻，入口時香氣明亮。
特選日本和牛（$1980）
以F1和牛紐約客、翼板與板腱為主角，油脂豐美、香氣濃郁，是肉香控的最愛。
亮點2｜壽喜燒與涮涮鍋雙選擇
在鍋物選擇上，店內提供兩大派系，分別是日式涮涮鍋與關東風壽喜燒。涮涮鍋以羅臼昆布、鰹節高湯為基底，湯色清亮、香氣淡雅，讓肉的原味與油脂甘香完全展現。壽喜燒則走濃厚派，使用醬油、味醂、清酒與上白糖、蘋果熬製「割下」醬汁，煮開後將肉片、板豆腐、山藥與厚香菇逐一入鍋，香氣撲鼻。肉片再輕沾蛋液入口，鹹香與甜韻交錯，令人難以停箸。除了個人套餐，店內還推出雙人盛合涮涮鍋（3980元），以A5和牛紐約客、上選與日本和牛組成三重奏，近期供應的A5肉品包含宮崎牛、山形牛與神戶紅酒牛等，會依每日進貨狀況調整保持最佳鮮度。如果跟小編一樣重口味可以選擇壽喜燒，偏好清淡飲食風格則可以選涮涮鍋，都能品嚐到新鮮的肉質。
亮點3｜肉品盛合套餐200g不加價
主廚團隊為了讓食客在高端鍋物中也能盡興飽足，將「肉品盛合套餐」設定為肉量升級的版本，以F1日本和牛搭配伊比利豬組合而成，總肉量加至200g仍維持1380元起價位。若想以高CP值吃飽吃滿，平日商業午餐也可享用1080元的「日本和牛涮涮鍋套餐」，內容毫不打折，成為信義區最超值的高級鍋物選擇之一。
亮點4｜海陸雙饗登場
為體貼不吃牛的客人，WAGYU CLUB也備有同樣精彩的海鮮選項，海陸雙拼鍋（$1580）以伊比利豬搭配南非鮑魚、北海道生食級干貝與季節鮮魚，份量與層次兼具。龍蝦海鮮鍋（$3280）則是整尾龍蝦上桌，鮮甜湯頭在煮至尾聲後，服務人員會現場製作雜炊粥，吸飽海味精華的夢美人米與蛋液交織出稠滑香氣，收尾時一碗滿是鮮味與溫度。
亮點5｜甜點登場成為完美謝幕
這裡的甜點是餐後體驗的一部分，每份套餐都包含自家製甜點三選一，抹茶最中餅、香草冰淇淋或巴斯克蛋糕，精緻又不膩。副餐另附北海道夢美人米或昭和白蓮烏龍麵（二擇一）與豐富季節野菜盤，從前菜到甜點都維持頂級水準。
WAGYU CLUB shabushabu 信義A4店｜餐廳資訊
地址：台北市信義區松高路19號6樓（新光三越A4館）
電話：02-2345-8585
營業時間：
平日12:00～15:00、18:00～22:00
假日11:30～15:00、17:30～22:00
席位數：50席
小編真心話：吃進嘴裡的是肉香，感受到的卻是細膩工藝～從整頭和牛的冷藏處理到桌邊雜炊的貼心服務，「WAGYU CLUB shabushabu」把鍋物做成了一場品味儀式，在信義A4這個競爭激烈的餐飲舞台上，這間店以質取勝，讓人再次看見「教父系」品牌的穩定氣場與細膩野心。
