牛排生到懷疑人生！台中情侶IKEA用餐驚魂記：半夜上吐下瀉
有網友昨（7）日在社群平台Threads發文表示，他與未婚妻於前天（6日）晚間到台中IKEA享用晚餐，點了肋排、牛排、炸物等餐點，晚間卻開始出現嚴重的上吐下瀉，甚至吐到胃痙攣、狂拉水，女方當日掛了急診，事後聯繫IKEA台中店卻得到，當天未有其他人有相同情形的回覆。
事主表示，當時女友看到餐點「爐烤牛」的牛肉顏色確實感覺有點奇怪，懷疑肉品太生，雖然「有點嚇到」，但看到店員已經夾了，不敢說不要，還是硬著頭皮吃完。
兩人回家後於晚間開始劇烈嘔吐與腹瀉，甚至吐到胃痙攣、狂拉水，當日掛急診，事後詢問餐廳業者卻得到，未接獲其他顧客反應，請保重身體，於是上網詢問是否有人有相同情形，得到網友熱烈回應「那個牛排是燙一下而已就端出來了嗎」、「這牛排感覺CPR一下就能活過來」。
台中市政府衛生局說明，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。
原文出處：快新聞／牛排生到懷疑人生！台中情侶IKEA用餐吃完狂拉：半夜上吐下瀉
