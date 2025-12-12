牛排館爆財務糾紛！ 「自稱刑警男」討債.夫妻急報警

高雄市 / 綜合報導

高雄市有一對年輕夫妻，今年6月間 頂下了 一間牛排館，27萬元的盤讓金分9期給付，進駐後發現，抽油煙機故障無法使用，整家店有老鼠蟑螂，告知原店家，對方卻不處理，夫妻倆付了兩期款項後不願再付，雙方爆發財務糾紛，夫妻指控，這段期間，對方找來一名自稱刑警的男子，說要幫忙喬事情，後續又登門討債，夫妻倆心生恐懼，也報警處理；盤讓方則表示，一切按照合約執行，目前雙方都已提告，循法律途徑為自己討公道，而警方也針對「是否有刑警介入私人糾紛」，持續調查釐清。

穿藍色上衣的男子，自稱自己是刑警，還亮出自己的警證，說來幫忙喬事情，談話過程，盤讓方老闆娘，也喊他刑警大哥，而自稱刑警的男子，還說如果上法院，由他來處理。

這起是盤店引發的糾紛，李先生跟老婆，今年(114)6月，盤下了高雄三民區這間牛排館，一開始盤讓方說，店內的器材都能使用，只是當他們進駐後，盤店業者李太太說：「這個有開跟沒開差不多。」

發現抽油煙機啟動後沒反應，請廠商檢修，結果是啟動馬達壞了，維修要近10萬，但對方堅稱，沒有故障，盤店業者李太太說：「可是我們就發現說它就不會動，她(盤讓方)就堅持說它沒有壞，她說清洗就好。」抽油煙機維修費清潔消毒費，對方都不願負責，27萬分9期給付的盤讓金，夫妻倆付了兩期6萬元之後，就暫停支付，雙方為了後續的餘款起了爭執，對方還找了自稱刑警的人，來處理債務。

盤店業者李先生VS.李太太說：「就我覺得說，刑警可以隨便亮牌給人家說我是刑警，然後我就是來喬這件事情的，(有那種公器私用的感覺)。」由於對方的警察的身分，讓夫妻倆覺得受到威脅，心生恐懼而到派出所報警，而盤讓方則表示，一切都按照合約執行，目前雙方都已提告。

只是針對自稱刑警的男子，高雄市警方表示，有待查證，高雄市警三民第二分局覺民路派出所所長蘇宇炫說：「經本分局根據民眾提供影像，無法判斷該民眾真實身分，不排除有冒用公務員行使職權，偽造公文書等罪嫌。」警方強調，將會持續追查，如有屬實，將會依規定處辦。

