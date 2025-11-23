牛氣沒沖天卻「衝進餐廳」 食客、廚師倉皇逃命

在中國內蒙古一家餐廳裡突然衝進一頭牛，橫衝直撞，把桌椅板凳跟廚房鍋具撞得一片狼藉。（圖／翻攝自新京报微博）





在中國內蒙古一家餐廳裡突然衝進一頭牛，橫衝直撞，把桌椅板凳跟廚房鍋具撞得一片狼藉，食客、廚師嚇得紛紛逃命。原來是這頭牛來到陌生環境，突然被汽車喇叭聲嚇到，才會上演這驚險的一幕。

飯吃得好端端的，誰會想到這一幕，一頭乳牛就這麼衝了進來，直接撞進廚房，大夥兒嚇得拔腿就跑，連筷子都忘了放下。

這是11月20號發生在內蒙古興安盟一處農牧市場內發生的意外，一個再平常不過的餐廳裡，本來還有人東晃西晃等吃的，沒想到突然間，這頭乳牛就衝了進來，桌椅板凳跟玻璃隔間全攔不住牠，就這麼一路撞進廚房裡，趁牠卡住的時候，食客、廚師全都趁機逃命，只見得牠蹭了半天，好不容易找到出路，這次卻被滿地的凌亂，攔住去路，最後力氣放盡，這才安分下來。

廣告 廣告

目擊者：「內蒙古的牛沒拴過，牛炸營（受驚）了就找伴，進屋裡去了。」

目擊者：「車一按喇叭牠就驚住了，沒傷到人還挺好，多少年才出這麼一例嗎，就牛主把餐具壞掉的，啥壞的就給買啥唄。」

還好沒傷到人，牛主人賠了餐廳幾千塊了事，還有四川這頭牛也是一頭把門頂開，兜了一圈又出去了，這次還好只弄壞一道門。

餐廳老闆：「那個點上人還上得不多，突然就進來一頭牛，當時就嚇矇了，只是那個門壞了一下。」

別看牛有時慢吞吞的，好像很老成持重，但牠其實很容易受到驚嚇，有時一群牛關在一起，情緒容易彼此感染，這家牧場的圍牆就是莫名其妙的被一群驚嚇的牛群給撞壞了。

牧場主人：「其中有一個牛也不知道為何，就往一個地方跑，然後那群牛就了群牛效應，那一個牆的位置，就被衝豁（開）了。」

牛的力氣也大脾氣又倔，真的惹毛了牠們，有時就硬頂到底，碰到牛脾氣發作，最好還是躲為上策。

更多東森新聞報導

出國注意！東京流感進入警報狀態 1125校緊急停課

61歲婦晨運遭拖草叢侵犯！行凶男是通緝犯 遭法院重判

美國2男密謀奪島！擬屠殺島上男性 擄婦幼當性奴遭逮

