牛津大學機器狗走入森林 描繪3D地圖助精確砍伐

這隻4條腿的機器狗，被派往歐洲的森林，一步一腳印穿過崎嶇地形，幫助科學家描繪出森林大範圍的3D立體地圖。牛津機器人研究所的科學家，參與了這項用科技保護管理森林的計畫。

牛津大學機器人學教授、計畫負責人法倫說：「我們使用雷射感測器和自駕車用的感測器是一樣的，所以它測量到每棵樹的距離，從中我們可以重建樹幹的圓柱形狀、測量直徑和高度，建立一個森林內容的資料庫。」

機器狗也能描繪出森林需要介入管理的位置，例如哪些樹木生病需要照顧，哪些需要砍伐，以保護整片森林免受極端天氣等各種挑戰的損害。

法倫指出，「透過測量樹木的生長速度，你可以偵測到森林是否正在掙扎，或是樹木正在枯萎，你也可以利用這類3D模型來預測或規劃介入措施，如果你砍倒某些樹木，以保護森林免受強風損害，或協助林務員規劃要砍倒哪些樹。」

這項數位森林機器狗計畫，由歐盟永續林業的研究項目資助。瑞士公司ANYbotics開發了這款名為ANYmal的機器狗，它原本是用在工廠和能源設施等場域，跨界到森林業是很大的轉變，如何改進機器狗的行走能力，克服地面崎嶇與隱藏的樹根障礙物，保持平衡，也是一大挑戰。

目前這項技術已經在芬蘭、瑞士和英國的森林進行測試，預計持續到明（2026）年，希望有助於更精準介入，降低破壞性，讓商業林的運作更永續，不過要說服產業改變心態，接受這些高價設備仍然是難題。