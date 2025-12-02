牛津年度代表字「憤怒誘餌」 專指網路刻意引戰內容

每年都會公布年度代表字的牛津大學出版社（Oxford University Press），1日公布2025年年度代表字為「憤怒誘餌」，指的是網路上用來引發他人憤怒情緒的相關內容，通常會包括各種令人感到沮喪、挑釁或冒犯的元素，而會發布憤怒誘餌者，多數都是為了增加網站及社群媒體帳號流量。

牛津大學出版社指出，憤怒誘餌一詞是由憤怒（rage）、誘餌（bait）兩個單字組成，最早出現於2002年的一篇網路論壇發文，當時指的是汽車駕駛被其他車輛打燈示意要超車時，會出現的特定反應，進而衍伸出蓄意挑釁含意，並逐漸在網路上演變成為刻意引起憤怒的代名詞。而「憤怒誘餌」一詞的使用量，在過去12個月內成長3倍。

廣告 廣告

牛津大學出版社語言部門總裁葛拉斯沃（Casper Grathwohl）表示，憤怒誘餌與2024年度代表字「腦腐（brain rot）」，可結合成一個強大循環，先透過憤怒引發網友參與互動，再利用演算法放大討論聲量，最後再以持續曝光造成精神疲憊。

葛拉斯沃指出，這些年度詞彙不僅定義趨勢，也揭露數位平台如何重塑人們的思維及行為。

除了牛津大學出版社以外，英國劍橋辭典（Cambridge Dictionary）日前也公布其2025年度代表字為「擬社交關係（Parasocial ）」，指的是觀眾或粉絲對於不曾實際接觸的偶像或網紅、AI聊天機器人等對象，產生單向的情感連結，但這些連結多半來自受眾的投射與想像。