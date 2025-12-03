牛津英語考試臺灣上線 公益方案助偏鄉學子提升英語力

牛津英語考試，將在臺灣針對不同年齡層，提供兩項英語測驗考試，可以隨時以線上方式進行測驗，代理單位同時也提供一百個免報名費名額給高雄市五所國中，協助弱勢學生提升英語能力。

予能國際有限公司取得牛津大學出版社正式授權，將成為牛津英語考試在臺灣的官方代理單位，從今年起負責在臺灣推行牛津英語考試及牛津青少年英語考試，同時推出公益方案提供 100 個免報名費名額，給一甲國中、彌陀國中、永安國中、阿蓮國中與鳳林國中五所學校, 高雄市教育局英語教育資源中心主任徐慧芝表示，教育局透過公私協力推動公益扶弱方案，同時結合線上微課程，讓原本英語學習資源較不充足的地區，也能接觸到高品質的語言教育。

阿蓮國中校長盧彥勳表示，牛津英語考試測驗，可以協助學校有對英語興趣但弱勢的學生可以提早了解及修正自已的弱點。

牛津英語考試適用於16歲以上的學習者，青少年英語考試適用於12歲到16歲的學生，評測聽說讀四大技能，百分之百線上測驗，全年均可以在全球授中心應試。予能國際創辦人陳信雄表示，期盼將更好的國際教育帶進臺灣，並從高雄展開這段美好的旅程。