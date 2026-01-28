牛煦庭問不在籍投票 游盈隆：九合一實施肯定是場災難

游盈隆今天於立法院談到不在籍投票，若在九合一選舉實施，「就現階段來講，肯定是一個災難」。（翻攝自國會頻道YT頻道）

中選會主委被提名人游盈隆今（28）日到立法院接受質詢時，國民黨立委牛煦庭提問，如果立法院修正「公職人員選舉罷免法」，若由他領導下的中選會，不在籍投票須要花多久時間準備？游盈隆回應強調，尤其是九合一選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。

立法院內政委員會今針對中選會人事案進行詢答，藍委牛煦庭向游盈隆提問，指他平常評論許多政治時事，也做民意調查，且在台灣民意教育基金會裡面有職務，如果成為中選會主委，要怎麼確保這之間的分際。

廣告 廣告

游盈隆表示，自己已經有了相當的覺悟，一定程度的犧牲是要付出的，可能會失去公開評論台灣的自由，但是為了更高的目的、更重大的目標，必須做出割捨，「魚與熊掌不可兼得」。如果立法院通過中選會主委的人事同意權，他將會辭去台灣民意教育基金會的董事長，也會辭去董事。

牛煦庭接著還提問游盈隆，如果立法院修正「公職人員選舉罷免法」，若由他領導下的中選會，不在籍投票須要花多久時間準備？游盈隆坦言，這確實是個進步的思維，但也不能夠脫離現實，回到台灣的選舉制度，不在籍投票牽涉非常複雜的選舉工程，尤其是九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」，中選會已提出若在九合一辦不在籍投票，將會有近9,000種不同的選票，「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰」，讓傲視世界的台灣選舉蒙塵。至於詳細所需的時間，也得看立法院通過什麼樣的制度內容。

更多鏡週刊報導

被爆拿錯誤數字批軍購「遭美參議員洗臉」 劉書彬一度語塞：請賴清德出來說明

民眾黨自提國防預算「第一條就漏字」 遭批：以毀掉台灣為前提在寫

柯文哲曝人工生殖法換總預算、軍購 陳培瑜：把人民安全當政治籌碼