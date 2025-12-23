牛煦庭推新版助理費修法！國會助理均薪提升15% 週五可望付委

國民黨立委牛煦庭提案修正《立法院組織法》，明定助理各項補助及加給，未來公費助理薪資補助費總額增加約15%，本修法草案週五院會可望付委。（圖/李智為攝）

國民黨立委陳玉珍日前推出助理費除罪化相關修法，遭致藍綠國會助理連番抨擊，更進一步引發藍營內部不滿。目前該案已經暫緩，國民黨立院黨團經黨團大會討論，擬定推出對案回應助理工會訴求，由國民黨立委牛煦庭提案修正《立法院組織法》，明定助理各項補助及加給，未來公費助理薪資補助費總額增加約15%，本修法草案週五院會可望付委。

提案案由指出，鑑於立委公費助理是立委行使職權之重要基石，為提高招募專業公費助理時之誘因、鼓勵公費助理持續進修深造或取得國家證照，以及充分評價具專業知識技能公費助理之勞動成果，及其對於增進立委問政品質之貢獻，並提升公費助理久任意願及對工作經驗豐富者之肯定，改善公費助理整體勞動待遇，以協助立委攬才、育才及留才，故擬具《立法院組織法》第32條、第33條及第35條條文修正草案。

草案寫明，未來公費助理適用《勞動基準法》之規定；而公費助理離職後六個月內再任公費助理者，其工作年資應予併計，以鼓勵公費助理久任。另為保障公費助理相關費用之給付，及減輕立委人事管理之負擔，也明定公費助理相關補助費用由立法院代理立委給付。

草案指出，補助費用包含立委每年歲費5倍之公費助理工資，及依勞動法令規定應由雇主負擔之相關費用。並明定立委公費助理薪資補助費總額，並增加總額約 15%之補助費，亦即明年預算從47萬2760 元，增至約54萬7600元，每名助理平均加薪5000元以上。

另外，草案也新增，補助費亦用於公費助理之專業加給、資深加給、實施健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用，以及結婚、生育、喪葬，子女教育等各項補助，若聘用期間病故或因公死亡則發放撫慰金。

其中專業加給為領有專技人員考試及格證書、高普考及格證書、碩士以上學位；資深加給則是任職滿 2 年以上；各項補助亦參考全國軍公教員工待遇支給要點發放，以提升整體公費助理待遇。



