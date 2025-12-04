牛煦庭曝勝選關鍵：搶回中道話語權「要比以前敢講」

國民黨發言人牛煦庭（左）與主持人王淺秋（右）。（千秋萬事提供）

國民黨發言人牛煦庭4日接受「千秋萬事」專訪，提到接下來2026、2028兩次大選勝選關鍵在營造對選舉有利的環境，要把中道路線的話語權搶回來，「我們要比以前更敢講」，不要害怕把實話告訴台灣社會，不然就會被民進黨的謠言給模糊焦點。

民進黨選對會緊鑼密鼓提名縣市長人選，力拼農曆年前完成大部分提名，不過國民黨前陣子中央黨部才剛交接；牛煦庭表示，中常會已經通過提名特別辦法，節奏已經比預期還快，且藍白合的協商小組也一直有在運作，大家可以稍安勿躁。

對於國民黨主席鄭麗文上任後黨內是否擔憂立場極化，牛煦庭表示，確實一開始大家有疑慮，擔心路線是不是真的要做大調整，但其實一個月下來，這樣質疑的聲音少很多，選前觀其言，選後觀其行，鄭麗文當選後的兩岸國際路線都是平和中道的，完全沒背離國民黨本來路線，也從來沒想過要背離，大家也就比較放心。

牛煦庭也強調，國民黨也從來沒有不在乎國際局勢，他一直認為順應國際局勢會贏，背離就會輸，因此鄭麗文上任後也親自接待外國駐台機構，也接受外媒專訪，讓國際了解國民黨，也讓國民黨了解國際局勢。

兩岸方面，牛煦庭認為，民進黨主張衝突，國民黨主張對話，讓局勢降溫，國民黨存在的價值就是讓兩岸找到默氣跟平衡可以對談，國際社會也會關心兩岸局勢能不能降溫，且將來選戰能不能贏，也要營造能贏的有利環境，要把中道話語權搶回來，「要比以前更敢講。」

他舉例，近期九二共識的爭論，他就明確質疑賴清德總統定義九二共識就是一國兩制，才是在配合習近平，「九二共識就是兩岸可以會談的鑰匙，去計較鑰匙上的雕花長什麼樣不是很無聊嗎？應該去思考他的功能跟可以帶來的效益。」

牛煦庭強調，以前國民黨不太談，現在就來談清楚，國民黨不要怕把實話告訴台灣社會，如果國民黨不講實話，就會被民進黨的謠言模糊焦點；沒人能保證哪條路線最好，所以要不斷嘗試跟修正，營造有利環境測試民意反應，國民黨幾次敗選都跟準備不足有關，現在就該提早準備。

